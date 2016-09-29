Darbeci albaydan dinlenmemek için akıl almaz taktik
29 Eylül 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında aranan ve TSK’dan ihraç edilen eski Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin’in darbe teşebbüsünden yaklaşık 10 gün önce, her türlü dinlenme riskinden korunmak için ”eski tip cep telefonu” edindiği ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün  (FETÖ) darbe girişimi kapsamında aranan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK)  ihraç edilen eski  Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay  Uzay Şahin’in, darbe teşebbüsünden yaklaşık 10 gün önce her türlü dinlenme  riskinden korunmak için ”eski tip cep telefonu” kullanmaya başladığı  belirlendi.

FETÖ mensubu askeri personelin  Trakya sorumlusu olduğu öne sürülen  eski 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin’in yakalanması için  başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda araştırmalarını sürdüren  Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, yürüttüğü titiz soruşturma sonucu kentte cep telefonu satışı yapan  esnaf ile bir asker arasında irtibat olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, güvenlik kamerasında yaptığı  incelemede darbeci albay Şahin’in bir askeri aracılığıyla darbe girişiminden  yaklaşık 10 gün önce ”eski tip cep telefonunu” teslim aldırdığı, kentten  ayrıldığı 13  Temmuz günü de telefonu yeniden aynı iş yerine bir askeri  aracılığıyla verdiğini belirledi. İş yerindeki söz konusu cep telefonuna el koyan ekipler, telefonu  incelemeye aldı. Güvenlik kaynakları, darbeci Şahin’in teknik takip, ortam dinlemesi ve  her türlü bilişim riskini ortadan kaldırmak için bu telefonu kullandığını  değerlendiriyor.

Darbe girişiminden 2 gün önce Gazi Kışlası’nda “İzne ayrılıyorum ama  dönüşüm muhteşem olacak.” dediği öne sürülen Uzay Şahin’in, darbe girişiminden  bir gün önce  Whatsapp’tan “Trakya’da 20 bin asker hazır.” mesajı gönderdiği,  dönemin 1.  Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın rehin alınması emrini verdiği  ayrıca kendisine bağlı bir darbeci komutanın “sokağa inenler var” demesi üzerine  “ateş serbest” yazdığı belirlenmişti.

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