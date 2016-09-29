Darbeci albaydan dinlenmemek için akıl almaz taktik

FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında aranan ve TSK’dan ihraç edilen eski Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin’in darbe teşebbüsünden yaklaşık 10 gün önce, her türlü dinlenme riskinden korunmak için ”eski tip cep telefonu” edindiği ortaya çıktı.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında aranan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin’in, darbe teşebbüsünden yaklaşık 10 gün önce her türlü dinlenme riskinden korunmak için ”eski tip cep telefonu” kullanmaya başladığı belirlendi.

FETÖ mensubu askeri personelin Trakya sorumlusu olduğu öne sürülen eski 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin’in yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda araştırmalarını sürdüren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü titiz soruşturma sonucu kentte cep telefonu satışı yapan esnaf ile bir asker arasında irtibat olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, güvenlik kamerasında yaptığı incelemede darbeci albay Şahin’in bir askeri aracılığıyla darbe girişiminden yaklaşık 10 gün önce ”eski tip cep telefonunu” teslim aldırdığı, kentten ayrıldığı 13 Temmuz günü de telefonu yeniden aynı iş yerine bir askeri aracılığıyla verdiğini belirledi. İş yerindeki söz konusu cep telefonuna el koyan ekipler, telefonu incelemeye aldı. Güvenlik kaynakları, darbeci Şahin’in teknik takip, ortam dinlemesi ve her türlü bilişim riskini ortadan kaldırmak için bu telefonu kullandığını değerlendiriyor.

Darbe girişiminden 2 gün önce Gazi Kışlası’nda “İzne ayrılıyorum ama dönüşüm muhteşem olacak.” dediği öne sürülen Uzay Şahin’in, darbe girişiminden bir gün önce Whatsapp’tan “Trakya’da 20 bin asker hazır.” mesajı gönderdiği, dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın rehin alınması emrini verdiği ayrıca kendisine bağlı bir darbeci komutanın “sokağa inenler var” demesi üzerine “ateş serbest” yazdığı belirlenmişti.

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