Darbe komisyonu ABD yolcusu

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. AKP’li Komisyon üyesi Serkan Bayram, “Gülen’in dinlenmesini talep ediyorum” dedi. CHP de bu öneriye destek verdi. Komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanlığı ile görüştükten sonra, ABD makamlarının onay vermesi ve Gülen’in de kabul etmesi durumunda, Pensilvanya’ya giderek Gülen’e ”Darbe girişimindeki rolünü” soracak.



Komisyon dün 4,5 saat süren toplantısında yöntem ve dinlenecek isimleri tartıştı. AKP Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, “Fetullah Gülen’in dinlenmesini talep ediyorum. İade sürecine katkı sunacağını düşünüyorum” dedi. Bu öneri diğer AKP’li vekilleri şaşırttı. CHP’li Aykut Erdoğdu ise “Öneriye destek veriyorum. Gidip yüzüne soralım: darbeyi sen mi yaptın!” şeklinde konuştu.

Ancak Gülen’in dinlenmesi için bazı girişimler gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla önce ABD’den Gülen’in iadesi talep edilecek. Bu öneri kabul görmezse komisyon üyeleri ABD’ye giderek Gülen’i dinlemeyi düşünüyor. Bunun için Gülen’in ve ABD yönetiminin olumlu cevabı da gerekiyor. Komisyon Başkanı Reşat Petek, “Bu konudaki karar kesinleşirse, komisyon olarak ABD’ye gider dinleriz, sorularımızı sorarız” dedi.

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YENİKAPI NANE RUHU OLDU

Toplantıda sık sık ”Yenikapı Ruhu” gündeme geldi. CHP’li Aytun Çıray, AKP’lilerin dayatma içinde olmasını “Millet her şeyi detayına kadar bilme hakkına sahiptir. Başkanlık divanı seçiminde Yenikapı ruhunu nane ruhuna çevirdiniz” dedi. CHP’li üyeler komisyonda dinlenmesi için şu isimleri önerdi:

Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Efkan Ala, İdris Naim Şahin, Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan, Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Melih Gökçek, Kadir Topbaş, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, Mehmet Kılıçlar, Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ, Necdet Özel, Işık Koşaner, Ümit Dündar, Yaşar Güler, Salih Zeki Çolak, Ali Suat Ertosun, Osman Ak, Cevdet Saral, Hanifi Avcı, Hasan Atilla Uğur, İsmail Hakkı Pekin, Nedim Şener, Ahmet Şık, Yavuz Selim Demirağ, Fehmi Koru, Yıldıray Uğur, Henry Barkey, Gönül Tol, Mensur Akgün, Zeki Üçok.

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