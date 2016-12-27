Darbe girişiminin ilk duruşması sona erdi

İSTANBUL’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polisin yargılandığı davada, ifade veren 4. sınıf Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu, 3 İŞİD şüphelisinin Bahçeşehir Polis Merkezi nezarethanesinden ekmek arasında getirilen testere vasıtasıyla kaçtıklarını iddia etti.



İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Duruşmada, 3 helikopter pilotu, bir emniyet müdürü olmak üzere 9 polis savunma yaptı.

Öğleden sonraki oturuma tutuklu sanık sözleşmeli pilot Mehmet Barış Aktaş’ın savunma yapmasıyla devam edildi. Asker kökenli olduğunu, ve NATO’da görev aldığını anlatan Aktaş, 15 Temmuz tarihinde haftalık izinde olduğunu, Pilot Ender Küçüka’nın çağrısıyla şubeye gittiğini söyledi.

“YAZILI EMİR DIŞINDA BİR ŞEY İSTEMEDİM”

Huber Köşkü’ne özel harekat personeli götürmek için 2. pilot olarak görev alarak, helikopteri hazırladıklarını ancak Şube Müdürü Mehmet Tok’un ikinci bir talimatıyla uçuşun iptal edildiğini söyledi. Özel harekatçıları uçurmak için yazılı emir istemekten başka bir isteğinin olmadığını bunu da götürecekleri kişileri tanımadıkları için istediklerini ifade etti. Uçuşun iptal edilmesinin ardından akşama kadar görev almak için beklediklerini, Şube Müdürü Mehmet Tok’un, akşam saatlerinde gelerek kendilerine ‘haydi siz eve gidin, bir yemek yiyin” dediğini, eve gittikten sonra geri geldiklerini ve gözaltına alındıklarını anlattı.

“KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM”

Tutuklu sanık komiser Muhammed Mustafa Işık da savunmasında, iddianamede görev yerini terk ettiği ve asker olan dayısının oğluyla toplantı yaptıkları iddiaları reddederek, ilçe emniyet müdürlüğüne silah bırakmak için dayısının oğluyla gittiğini söyledi. ByLock kullanmadığını, karakolda ve koruma memurlarına talimat vermediğini dile getirdi.

“TELEFONUM 2. EL, BYLOCK VAR MI BİLMİYORUM”

Tutuklu sanık komiser yardımcısı Ayhan Sevim savunmasında, ByLock kullandığı iddialarına ilişkin soruya, 2. el telefon aldığını ifade ederek, “İçinde program var mı yok mu bilmiyorum. Bahçelievler’de Servet adında bir kuaförden aldım. Bir arkadaşın tavsiyesiyle kuaför telefoncudan almış, ben de kuaförden aldım. Hırsızlık bürodan telefonu kontrol ettirdim. Bir sıkıntı olmadığını görünce de aldım” dedi. Çıkan haberlerde Bylock’u, sevgililerin, masonların bile kullandığını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Fikret Demir, “FETÖ’nün de masondan bir farkı yok ki” diye konuştu.

“İYİ POLİSİM. HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTIM YOK”

Sanık Sevim, “FETÖ’yü ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Ben iyi bir polisim, iyi polis olduğum için de hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok” dedi.

ASKERLERLE MÜZAKERE EDİLECEK TALİMATINI İL EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ

Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, savunmasında 15 Temmuz akşamı ‘askerlerle müzakere edilecek, müdahalede bulunulmayacak’ talimatını verdiği iddiasına ilişkin, “Bu benim talimatım değil. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıdır. İl Emniyet Müdürü, ‘Gelen askerlerle görüşeceksiniz. Yaptıkları şeyin yanlış olduğunu söyleyeceksiniz. Teslim olmaya ikna edeceksiniz demişti. Hata bu askerlere bir fiske dahi vurmayacaksınız. Bu askerler bizim askerlerimiz, alıp misafir edeceksiniz’ demişti. Bunu söyleyen Mustafa Çalışkan müdürdür” diye konuştu.

“EVDE BULUNAN FETULLAH GÜLEN CD’Sİ MİSAFİR TARAFINDAN BIRAKILMIŞ OLABİLİR”

Ev aramasında Fetullah Gülen’e ait CD’nin bulunmasına ilişkin, “Aramada ben evde değildim. Kimse de yoktu. Bir CD ele geçirildiğini emniyette öğrendim. Memleketten gelenleri evde ağırlıyoruz. Evime gelen misafirler tarafından mı bırakıldı. Anlamadık. Yoksa bana ait ve bildiğim bir şey değil.” şeklinde konuştu.

“3 ŞÜPHELİ TESTEREYLE NEZARETHANE DEMİRLERİNİ KESEREK KAÇTI”

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polisin yargılandığı davada savunma yapan Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, 44 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı saldırısının ardından gözaltına alınan 2 İŞİD şüphelisinin yakınları tarafından ekmek arasında sokulan testere vasıtasıyla nezarethaneden kaçtıklarını söyledi. Kuloğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası evinde arama yapıldığını hatırlatarak, “Evimde yapılan aramada 5 memurun imzası var. Atatürk Havalimanı saldırısı sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Bahçeşehir Polis Merkezi nezarethanesinde tutuluyordu. Bu kişilerin yakınları onları görmek için gelmişler. Ekmek ve sosislerin arasına testere koymuşlar. Güvenlik kameralarının önünde bu testere vasıtasıyla kaçmışlar. Ben de o gün 2 polis hakkında yürütülen soruşturmada görevliydim. Benim hakkımda tutulan tutanakta o iki polisin imzası var” diye konuştu.

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