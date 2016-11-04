Darbe girişimini oradan yönetmişler

Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, ifadesinde darbenin yönetim yerinin Hakan Karakuş’un komutasındaki 143. Filo’nun öğretmenler gazinosu olduğunu söyledi.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde üs olarak kullandığı Ankara’daki Akıncu Üssü’nün komutanı olan ve tutuklu bulunan Tuğgeneral Hakan Evrim’in 11 Ekim’de ikinci defa ifadesinin alındığı öğrenildi. Evrim sorgusunda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı Gülen ile görüştürmek istediği iddialarını reddederken, Akıncı Üssü’nde Adil Öksüz’ü gördüğünü, beraberinde başka siviller olduğunu söyledi. Ancak Öksüz’ün beraber ABD’ye gidip döndüğü ve kalkışma sırasında da Akıncı Üssü’ne beraber gittiği FETÖ imamı Kemal Batmaz’a selam verdiği görüntülere yansıdığı halde Evrim, bu kişileri tanımadığını belirtti. Harun Biniş’i tanıyıp tanımadığı sorulan Evrim, “Uzun saçlı, gözlüklü biri ile muhatap olduğumu hatırlamıyorum” dedi. Evrim ifadesinde, Akar’ın rehin tutulduğu odada da generaller dışında kimseyi tanımadığını, asker görünümlü olmayan, orta yaşlı 2-3 sivil erkeğin daha bulunduğunu, bu kişilerin Akar’a neden sıkıyönetim ilan ettiklerini anlattıklarını aktardı.

‘ALIŞILMIŞ HAREKÂT MERKEZİ DEĞİLDİ’

Adil Öksüz’ü önceden tanımadığını ancak basından fotoğraflarını görünce onu 143. Filo’nun gazinosunda gördüğünü anımsadığını belirten Evrim, “Öksüz’ü gördüğümde yanındakilerle konuşuyordu. İçeride yoğun şekilde sivil giyimliler vardı ve alışılmış TSK harekât merkezi görünümü yoktu. Darbe girişimi, 143. Filo Öğretmenler Gazinosu’nda bulunan beyin takımı tarafından yapılmaktaydı. Bu gruptan birkaç kişi sabaha kadar birkaç kez Akar ile görüşmeye gitti. Darbe planından haberim yok” ifadesini kullandı.

‘KİTAP BENDEN ÖNCE DE ORADAYDI’

Evrim’in darbe girişiminden bir gün önce Diyarbakır’a giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’teki otelinin basılmasında planlayıcı olduğu öne sürülen Diyarbakır’daki üs komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile görüştüğü de tespit edildi. Evrim, bu ziyarete ilişkin soruya, “14 Temmuz’da Ahmet Tosun ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na üssümüze ait podu almak için F-16 ile gittik. Bu kapsamda Kartepe’yi de ziyaret etmiş oldum” yanıtını verdi. Evrim’in makam odasında yapılan aramada ise koltuğunun arkasındaki şifonyerde “Bir Darbenin Anatomisi” isimli kitap bulundu. Evrim, 1876’da Sultan Abdülaziz’in askerler tarafından devrilmesini konu alan kitapla ilgili, “Ben geldiğimde oradaydı. Kimin olduğunu bilmiyorum” dedi.

AKINCI ÜSSÜ’NDE 5 SİVİL BULUNUYORDU

Akıncı Üssü’nde Adil Öksüz’ün yanı sıra 4 sivilin daha olduğu belirlendi. Bu isimlerden 4’ü de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Bu 4 kişi şöyle: Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç. Önceki gün Öksüz’ün bağlantılarına yönelik 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 6’sı yakalandı. 12 isimden 7’sinin Adil Öksüz ile 2016 yılı içinde beraber ABD’ye gidip dönenler olduğu, 5 kişininse Öksüz’ün Ankara’da darbe toplantılarını yaptığı 2 evi kiralayan ve kefil olanların olduğu kaydedildi.

Habertürk

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