Dalgalara kapılan genç kız ölü bulundu

Tekirdağ sahilinde otururken kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman 5 metreyi bulan dalgalara kapılarak denize düşen Tuğlacılar Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Açelya Çevikhayatını kaybetti.



Marmara Denizi’ndeki lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde bugün 5 metreye bulan dalgalar meydana geldi. Merkez Süleymanpaşa İlçesi’nin Dereağzı Mahallesi’ndeki Hukukçular Sitesi önünde sahil kenarına giden Tuğlacılar Lisesi’nde sınıf arkadaşı olan Açelya Çelik ile Gamze Nur Çınar, bir süre sahilde oturdu.

KURTARMAYA ÇALIŞMA AMA…

Bu sırada belirlenemeyen nedenle liseli kızlardan Açelya Çevik, dalgalara kapılıp denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize giren Çınar ise bir süre dalgalar arasında uğraşmasına rağmen arkadaşına ulaşamayınca, durumu cep telefonu ile polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilerek, deniz ve sahil boyunca arama yapıldı.

DALGALAR KAYALARA ÇARPTI

Kıyıda arama çalışmalarında bulunan AFAD ekipleri, Açelya Çevik’i kayalıklar arasında yaralı olarak buldu. Dalgaların kayalara çarptığı belirlenen Çevik, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Ölen Çevik’in arkadaşı Gamze Nur Çınar ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sahilde otururken arkadaşının biranda dalgalara kapıldığını söyleyen Çınar, “Onu aramak için suya girdim ama bulamadım. Hemen polise durumu bildirdim” dedi. Dalgalara kapılarak hayatını kaybeden Açelya Çevik’in hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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