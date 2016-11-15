DAĞ-DER’de bakır havaları gecesi

Dağder Kültür Merkezi (DKM) 30. yıl etkinlikleri kapsamında kaybolmaya yüz tutan bakır havaları ile hayat buldu.

Keles’e bağlı Kemaliye Köyü kadınlarının da katkı sunduğu gecede Bakraç (Bakır) darbuka görevi görürken otantik kıyafetli kadınlar da yöresel oyunları ile eşlik etti.

Balıkesir’in Dursunbey, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı; Kütahya’nın Simav, Tavşanlı, Domaniç, Emet ve Bursa’nın Orhaneli, Harmancık, Keles, Büyükorhan ilçelerinde içine yoğurt çalınan, su taşınan saplı bakraçlarla türkü söyleme geleneği Dağder Kültür Merkezi’nde bir kez daha yaşatıldı.

“BAKIR EVİNE HOŞGELDİNİZ”

Dağder Kadın Kolları Başkanı Veliye Sevim: “DKM Bugün yine özel bir geceye ev sahipliği yaptı. Hammaddesinden ötürü “bakır” denilen bakraçlar ile türküler söyledik. Kadınlarımız Bakır Türkülerini genellikle Hıdırellez eğlenceleri, bayramlar ve nişanlarda söyler. Geleneğimizde de kadınlarımızın çalgı çalması öteden beri leğen, tava, bakır gibi aletlerle olmuştur. Yöremizde bakır havalarının oynandığı yere de bakır evi denir. Bakır evimizi şenlendiren, geceye katılan tüm kadınlara teşekkür ediyorum.” dedi.

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