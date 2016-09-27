Cumhuriyetçiler ile demokratlar kozlarını paylaştı

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Hillary Clinton’ın canlı yayında bir araya gelerek tartışma yapması uzun süredir, ABD medyasında, merak konusu olmuştu.

Hillary ve Trump, seçim sürecinde ilk kez aynı salonda karşı karşıya geldi ve 90 dakika reklamsız bir yayında kozlarını paylaştı. Gecenin sunucusu Lester Holt’tu.

Trump ve Clinton canlı yayında kozlarını paylaştı

İLK SORU CLİNTON’A

Clinton’a ilk soru olarak istihdam soruldu. Clinton, soruyu cevaplarken Donald Trump’a teşekkür etti. Clinton ailelerin çalışırken çocuk bakımında zorlandığını ve bunu düzelteceklerini söylerken aynı soruya cevap veren Trump, genel olarak hükümet politikalarını eleştirdi. Trump, kobilerin vergilerini yüzde 35’ten yüzde 15’e indireceğini söyledi.

CLİNTON’DAN İLK KONTRA

Clinton kendi babasının küçük bir iş adamı olduğunu söylerken, Trump’ın babasından 9 milyon dolar alarak hayata başladığını ve çok şanslı olduğunu söyledi. Clinton 8 sene önceki politikaları eleştirerek orta sınıfın zorluklar yaşadığını ve Trump’ın da desteklediği üst sınıfın zenginleşerek ülkeyi krize soktuklarını anlattı.

TRUMP’A KİTABINI ÖNERDİ

Clinton, Trump’a kendi yazdığı, ‘Birlikte Güçlüyüz’ adlı kitabını önererek “Böylece ekonomiyi öğrenebilirsin” dedi. Kendi projesinin 10 milyon istihdam sağladığını söylerken Trump’ınkinin ise 3.5 milyon işşiz yaratacağını belirtti. Ayrıca Clinton vergileri arttıracağını da söyledi. Trump ise kendisinin de bu sözü verdiğini belirtti.

Trump, Clinton’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptıklarını eleştirdi. Zenginlerin düşüşünden söz eden Trump, “Eğer iyi bir Dışişleri Bakanı olaysaydı zenginler bu ülkeden gitmezdi” dedi. Clinton ise “Bu sorunların nedeni ben miyim?” diye yanıt verdi.

TRUMP’TAN 30 BİN MAİL NEDEN SİLİNDİ SORUSU

Trump, ülkenin çok kötü durumda olduğunu ve herkesin ülkeden bir seyler alıp götürdüğünü ve vergi denetimlerinin kamoyu tarafından bilinmesi gerektiğini belirtti. Trump, Clinton’a neden 30 bin mailin silindiğini sordu. Clinton ise karşılık olarak Trump’ın vergi beyannamelerini neden yayınlamadığını sordu. Clinton mail sorusuna cevap vermeyince Trump tekrar sordu ve Clinton bunun bir hata olduğunu itiraf etti.

TRUMP: 3. DÜNYA ÜLKELERİ GİBİ OLDUK

Trump dış ülkelerdeki havaalanlarını karşılaştırarak üçüncü dünya ülkeleri gibi olduklarını söyledi. Bunun sebebini ise 20 trilyon dolarlık borca bağladı. Clinton karşılık olarak”Borcumuzun sebebi belki de senin gibi insanların vergi ödememesinden kaynaklanıyordur.” dedi.

Clinton, Trump’a “Bir çok iş yaptırdığın kişi var ve hiç birine ödeme yapmamışsın benin babam böyle bir şey yapmadı. 6 kere iflas açıklamışsın.” dedi.

POLİS SALDIRILARI VE SİYAHİLERİN DURUMU SORULDU

Irk konusu Clinton’a soruldu. Clinton “Ne yazıkki hala ırk konusu ülkemizde konuşuluyor ve insanların yaşamlarını belirliyor. Toplumla polis arasında güveni yeniden tesis etmeliyiz. Ancak şu anda pek çok mahallemizde durum bu değil. Toplum olarak bir araya gelmeliyiz.” dedi.

OBAMA DÖNEMİNDE 4 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Trump ise aynı soruya “Ülkemizde hukuka ve düzene ihtiyacımız var. afro-amerikalılar çok kötü şartlar altında yaşıyor. Örneğin Chicago’da binlerce silah kullanan insan var. Bu şiddetin önüne geçmemiz lazım. Barack Obama başkan olduğundan beri sadece Chicago’da neredeyse 4 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bir de yasa dışı göçmenler var. Onların elinde silahlar var. Onlar çok tehlikeli. Kolluk kuvvetlerimiz bazen çekiniyorlar.” şeklinde cevap verdi.

Clinton Trump’ın ülkedeki siyahiler için çok negatif bir tablo çizdiğini iddia etti. Clinton “Mesela araçları durdurup silah araması yapmak yasaklandı. Çünkü etkili olmuyordu. 25 yıldır işbirliği içerisinde çalıştık ama bazı sorunlar oldu. Genç bir beyazsanız genç bir latin Amerikalıya oranla durumunuz farklı oluyor.” dedi.

CLİNTON TRUMP’I IRKÇILIKLA SUÇLADI

Clinton Trump’ı ırkçılıkla suçlayarak “Trump, siyahi başkanımız Obama’nın ABD’de doğmadığını iddia etti. Doğum yalanı çok can yakan bir yalandı. Obama onurlu biri.Ayrıca gençliğinde ayrımcılık yaparak bir Afro-amerikalıya ev kiralamadı ve yargılandı.” dedi ve Michelle Obama’nın sözünü hatılatarak “Onlar düştüğünde biz yükseliriz.” dedi. Trump ise, kira meselesi için “Çok gençtim ve her hangi bir suç delili yoktu. Sen çok çirkin bir kampanya yapıyorsun. Biz kimseye karşı ayrımcılık yapmadık.” dedi.

“TRUMP RUSYA’YI ABD’LİLERİ HACKLEMEYE ÇAĞIRDI”

Clinton siber saldırı konusuna da değindi: “Rusya pek çok kurumumuza siber saldırılar düzenliyor. Trump her ne kadar Putin’e övgüler yağdırsa da. Bilgi almak için siber saldırıyı tercih ediyorlar ama Rusya, Çin, İran fark etmez… ABD’nin çok daha büyük bir kapasitesi var. Biz bir savaş haline geçmek istemiyoruz ama ülkemizin vatandaşlarını koruyacağız. Putin’i, ABD’lileri hacklemeye çağırmak hiç hoş bir şey değil.” dedi.

Trump ise buna cevap olarak “Bu hafta beni 200’den fazla amiral bu konuda ve göç konusunda övdü. Daha da fazla övgü alacağım. Politik hackler konusunda Clinton’un söylediklerinin bir kısmına katılıyorum ancak Rusya’nın dışında bu işi Çin de yapmış olabilir çok daha uzak ülkeler de olabilir. Bunu bilmiyoruz ama biz Obama’nın altında konrolünü elimizde tuttuğumuz bir çok şeyi yitirdik.” diyerek hükümetin politikalarını eleştirdi.

“PETROLE EL KOYMALIYDIK”

Clinton “IŞİD’e karşı Arap ve Kürt dostlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Ben içişleri bakanıyken Bin Ladin’in peşine de düşmüştüm. IŞİD’in peşine de düşmeliyiz.”dedi. Trump karşılık olarak, “Başkan Obama bir vakum etkisi yarattı Suriye’de ve oraya girdi ama çıkamadı. Petrol IŞİD’e kaldı. Biz petrolü alsaydık IŞİD bu denli güçlü olamazdı.” dedi.

TRUMP’A SÜVARİVARİ BENZETMESİ

Clinton Trump’ın nükleer silahlar hakkındaki önceki günlerdeki söylemlerini eleştirdi. Trump’ın”Uzak Asya’da nükleer savaş çıkarsa iyi eğlenceler gençler” sözünü hatırlatarak “Benim dışişleri bakanlığım döneminde İran gizli santraller kurmuştu ama biz devreye girerek savaşmadan bu işi hallettik. Trump’ın nükleer silahlar hakkındaki konuşmaları çok süvarivari.” dedi. Trump ise “Çin Kuzey Kore’ye girecek. Diğer ülkeler bu konuda bir şeyler yapıyorlar. Ancak biz bir şey yapmıyoruz. İranla yapılan nükleer anlaşmalar çok kötüydü.” dedi.

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