Cumhuriyet yazarlarıyla ilgili flaş karar

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden 9’u için savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 9 ismin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Zanlıların hepsi tutuklandı.



Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları” iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu 9 şüpheli hakkında karar verildi. Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararı aldığı isimler şöyle:

Murat Sabuncu (Genel Yayın Yönetmeni)

Kadri Gürsel (Yazar – Yayın Danışmanı)

Musa Kart (Karikatürist – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Güraz Tekin Öz (Yazar – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Kemal Güngör (Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Turhan Günay (Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni)

Hakan Kara (Yazar – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Önder Çelik (Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Bülent Utku (Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi).

ÇETİNKAYA, ENGİN’E ADLİ KONTROL

Yazarlar Hikmet Çetinkaya ile Aydın Engin ise yaş ve sağlık durumları gerekçesiyle adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Muhabese müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener serbest bırakıldı.Cumhuriyet soruşturmasını yürüten Savcı Murat İnam hakkında FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıkmasının ardından dün dosya için İstanbul Başsavcıvekilleri Hasan Yılmaz ve Zafer Koç ile Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Özgür Metin de görevlendirildi.

AYDIN ENGİN: KIDEMLİ BİR BASIN SANIĞIYIM

Haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan yazarlar Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya adliyeden ayrılarak Şişli’de bulunan Cumhuriyet Gazetesi’ne geçti. Her iki yazar, gazete binası önünde destek nöbeti tutunlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Yazar Aydın Engin gazete girişinde yaptığı açıklamada, “İçeride daha 9 arkadaşımız var. O arkadaşlarımızdan tutuklananlar olacak besbelli. Ben kıdemli bir basın sanığıyım. Murat Sabuncu’nun bir sözünü sizinle paylaşayım; ‘Halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz. Başka kimsenin de önünde eğilmeyiz.’ Öyle oldu” dedi.

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