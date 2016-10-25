Bursa Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyetin 93. yıl dönümü kutlamalarına Okullararası Cumhuriyet Koşusu ile başladı. FSM Bulvarı’ndan İhsaniye Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan parkurda düzenlenen koşuya katılan 409 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen koşuya Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde 409 öğrenci, bireysel ve takımlar halinde katıldı. Koşunun startını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nin önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı’na kadar bin 200 metrelik parkurda bitiş çizgisini görebilmek için ter döktü.

Renkli geçen Cumhuriyet Koşusu’nun ödül töreni Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri, öğrencilerin aileleri ve öğretmenler katıldı.

BOZBEY: GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Haftası kapsamında düzenlenen yarışlara katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilere seslenen Bozbey, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ülkenin geleceği olarak sizlere ne yapsak azdır. Bugün bu koşuya katılan ve bizleri de onurlandıran tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde kaymakamımıza da okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bozbey, 29 Ekim Cumartesi günü “Cumhuriyetimiz Değerlidir” sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe de herkesin katılımını beklediklerini belirterek ” İnanıyorum ki 29 Ekim’de saat 19:00’da da beraber olacağız. Sevgili çocuklar sizleri aynı kıyafetlerle büyük yürüyüşümüze bekliyoruz. Çünkü en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı’dır. Türkiye Cumhuriyetini kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. İyi ki Cumhuriyeti kurup bizlere emanet ettiler. Bizler de siz geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte Cumhuriyeti daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Törende konuşan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Muharrem Tüfekçi de “Çok uluslu sömürünün üstümüzdeki bütün tezgahlarına, bütün projelerine rağmen dimdik ayakta durabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun ışığını yaşatan eğitim emekçilerimize borçluyuz. Sadece Cumhuriyet Koşusu’nda değil, kalplerimizle, dimağlarımızda, geleceğe yönelik heyecanlarımızla ve ülkemizi Cumhuriyetimizi yüceltme yöneltme yönündeki rüyalarımızla koşu bittikten sonra da koşacağız” diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül töreni yapıldı. Okullararası Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri vererek tek tek kutladı.

Törende, koşu sırasında birbirlerine takılarak yere düşen Muhammet Torun ve Umut Can Ferik isimli öğrencilere de düşmelerine rağmen yılmadan koşuyu tamamladıkları için özel ödül verildi.