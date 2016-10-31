Cumhuriyet Gazetesi’ne FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyonda gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile yazar ve okur temsilcisi Güray Öz gözaltına alındı. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın yurtdışında olduğu, Atalay hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtiliyor.



Cumhuriyet Gazetesine yönelik operasyonda Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile yazar Güray Öz gözaltına alındı. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile Öz’ün evlerinin arandığı belirtiliyor.

Gazetenin yazar ve yöneticilerinin evlerinde arama yapılıyor. Gazetenin 13 yöneticisi hakkında gözaltı kararı bulunduğu iddia ediliyor.

CHP’Lİ VEKİL PAYLAŞTI

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonbaşlatıldığını duyurdu. Yarkadaş, twitter’da Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, twitter’da “Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyon başlatıldı. Murat Sabuncu gözaltına alındı. Güray Öz ve Akın Atalay’ın evi aranıyor” diye yazdı.

Sabah’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gazete yöneticisi 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyadaki toplam şüpheli sayısının 15 olduğu Orhan Erinç’in yaşlı olması sebebiyle sadece evinde arama yapılacağı, Can Dündar’ın ise yurtdışında firari olduğu bilindiğinden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Başsavcılıkça verilen gözaltı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden ise verilen suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı gereği sabah saatlerinde harekete geçen terör polisi, 13 şüphelinin adreslerine gitti ve arama çalışması başlattı.

KUVVETLİ ŞÜPHE VE DELİLLER

Operasyonun Cumhuriyet Gazetesi hakkında Ağustos ayı içerisinde başlatılan ve gazetenin terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği, bu suç kapsamında kuvvet şüphe ve delillere ulaşıldığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Cumhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu kaydedildi.

Gazetenin özellikle 17/25 Aralık girişimi ardından Fethullahçı Terör Örgütü lehine yayınlar yaptığı , FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi ile ortak manşetler attığı, örgüt tarafından servis edilen haberleri yayınladığı konuşuluyordu. Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesi ardından gazetenin örgütün kontrolüne girdiği ileri sürülüyordu.

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