Cumhurbaşkanı’ndan Rusya Büyükelçisi suikastine ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastla ilgili, “Suriye başta olmak üzere Rusya ile giderek genişleyen işbirliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda sayın Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli açılışında konuştu. Konuşmasının başında Rusya Büyükelçisi’ne yönelik suikasta değinen Erdoğan, “Gerçekten bir diplomat olarak takdir ettiğim bir arkadaştı. Bir hafta kadar önce Tataristan Cumhurbaşkanı’nı yanıma getirmişti. Birlikteydiler. Birlikte bazı değerlendirmeler yapmıştık. Sıcak sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı o suikast girişimi neticesi gerçekten üzüntü vericiydi. Şahsım, milletim adına şiddetle lanetliyorum. Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına ve Karlov’un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

“RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİN BOZULMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

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ads by AdMaticBüyükelçiye suikastın provokasyon olduğu konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Olayın hemen ardından dün akşam sayın Putin’i arayarak şahsım ve milletim adına duyduğumuz derin elemi kendisine ilettim. Kendisi ile bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hemfikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız olayı tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak çalışmalara başladık, heyetimiz çalışıyor. Suriye başta olmak üzere Rusya ile giderek genişleyen işbirliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda sayın Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Terör saldırılarında büyük kayıplar vermiş bir ülke olarak topraklarımız içinde böyle elim bir hadisenin meydana gelmiş olması, bizi kendi vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kadar üzmüştür. Bir kez daha Rus halkına ve Büyükelçi Karlov’un ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hasibe Karadağ – Sadık Kahraman / İHA)

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