Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında 2016’nın pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaşadığımız bir yıl olduğunu belirterek,”2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“MAALESEF PEK ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ HADİSE ÜST ÜSTE YAŞANDI…”

Erdoğan’ın yeni yıl mesajı şu şekilde:

“Yeni ümitler ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. 2016 senesi maalesef pek çok üzüntü verici hadiseyi üst üste yaşadığımız bir yıl oldu. İstanbul Sultanahmet’teki canlı bomba saldırısıyla başlayan, Ankara’da, Gaziantep’te, Bursa’da, Diyarbakır’da, Mardin’de yaşanan hadiselerle süren bu dönemde, pek çok kanlı terör eylemine maruz kaldık. Sınırlarımız boyunca yaşanan, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütlerinin saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlimiz ve vatandaşımız hayatını kaybetti”

“CUMHURİYET DÖNEMİMİZE DAMGASINI VURMUŞTUR”

“15 Temmuz darbe girişimiyse hiç şüphesiz tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak sadece 2016’ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye 79 milyon insanıyla darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece, ülkesini, bayrağını ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir. FETÖ, terör mensubu hainler tarafından acımasızca katledilen şehitlerimiz bu toprakları bir kez daha vatan kılmamızın sembolleri olarak ileledeb kabrimizdeki yaşayacaktır. ‘Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır’ hakikatini, 15 Temmuz’un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir”

“BU UZUN SOLUKLU VE DAİMA DİKKATLİ OLAMAMIZ GEREKTİREN MÜCADELEDİR”

“Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarında iş dünyasında kadar her alanda bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya da devam etmektedir. Bu uzun soluklu ve daima dikkatli olmamız gerektiren mücadeledir. Milletimiz bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan güvenceyi ortaya koymuştur.”

“SINIRLARIMIZ PYD, YPG, DEAŞ DAHİL TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNDE TEMİZLENMEKTEDİR”

“2015 bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deşifre olduğu bir yıldı. 2016’da FETÖ’nün çirkin ve kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir yıl oldu. Aynı şekilde ülkemizin desteğiyle, Suriye’de, Cerablus’tan başlayıp, El Bab istikametine ilerleyen operasyon, DEAŞ’ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinde temizlenmektedir”

“İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN ADINI DOĞRU KOYMAK GEREKİYOR”

“Zaman zaman ifade ettiğim bir gerçeği, 2017 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu anlamlı günde tekrar etmek istiyorum; içinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz asıl bu örgütlerinin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz.”

“PARLAK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR”

“Sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Biz, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ derken işte bunu kastediyoruz.”

“BU YÜCE MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKTAN DAİMA ŞEREF DUYUYORUM”

“Geçtiğimiz günlerde kendisini 80. ölüm yıldönümünde rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, ‘girmeden tefrika bir millette düşman gelmez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’. Hamdolsun milletimizi içine tefrika sokmaya çalışanları tespit eder etmez, bünyesinden atıyor. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bölücü terör örgütü ve DEAŞ eylemleri karşısında olduğu gibi, Suriye’de devam eden operasyonlarda olduğu gibi ülkesinin ve devletinin arkasında dimdik duran bu yüce milletin bir ferdi olmaktan daima şeref duyuyorum.”

“TÜRKİYE BÜYÜME ORANI BAKIMINDA HALA DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALIYOR”

“Yaşadığımız tüm badirelere rağmen, milletimizden aldığımız destekle yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2016 yılında açılışlarını yaptığımız Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar, elektrik santralleri, fabrikalar, alt ve üst yapı yatırımları, uzaya gönderdiğimiz uydumuz, hizmete aldığımız helikopterlerimiz gibi nice önemli başarının sevincini hep birlikte yaşadık. Bugün Türkiye büyüme oranı bakımında hala dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki denk bütçeye doğru yürüyen bir Türkiye var. Geleceği ilişkin öngörülerde ülkemizin yeri orta gelir sınıfından, üst gelir grubuna geçmiş olarak tasavvur ediliyor. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerine emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor.”

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ”

“İnşallah 2017’de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. Yanımızda 80 milyon vatandaşımızın desteği, arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece, Allah’ın izni ve inayetiyle bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur. Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak. 2053 ve 2071 vizyonlarını mutlaka hayata geçirecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla, vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için bir gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, milletle yad ediyor, gazilerimize rabbimden özellikle şifalar diliyorum. Sınır boylarımızda, Başika’da, Cerablus’ta, El Bab’da insanımızın ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail