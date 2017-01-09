Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’deki 9. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için 2023 yılı bir mihenk taşıdır. Bildiğiniz gibi 2023 için iddialı hedefler ortaya koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi 2053 ve 2071 vizyonuna da sıçramış olacağız.

“Mili seferberlik ruhuyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. ”

“FETÖ’nün bir ihanet çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 15 Temmuz gecesi endişelerim teyit edildi.”

“Devletimizi içinde örgütlenen takiyye yaparak kendini gizleyen çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirdi.”

“O gece milletimiz devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı. 29’u bu külliye etrafında olmak üzere 246 vatan evladı şehit edildi. Şimdi iddianameler tamamlandıkça hem ihanetin büyüklüğünü hem de milletin ortaya koyduğu mücadeleyi daha iyi anlıyoruz.”

“Milletimizle ne kadar iftihar etsek de az. Sizlerin de dünyanın dört bir yanında başınız dik yürüdüğünü biliyorum. Bir kez daha bağımsızlığımız için şehit olan tüm kahramanlara Allahtan rahmet diliyorum.”

“Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Yüreği dağlanmış analar hiç bir şekilde gündeme getirilmiyor.”

“Suriyeli mazlumlardan esirgenen sığınma hakkı FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlere altın tepsilerde sunuluyor. Canını kurtarmak için kapılarına gelenleri kovanlar darbecilere ve teröristlere sahip çıkmaktalar. Bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz.”

“Şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu Amerika’da rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem bir şeydir. Avrupa değerlerinin bu derece ayaklar altına alınmasını anlayamıyoruz.”

“6 ÜLKEDEKİ FETÖ OKULLARI KAPATILDI”

Kamuda FETÖ ile irtibatlı büyük bir kesimi temizledik. FETÖ’nün 115 ülkede örgüte militan devşirme amacıyla okulları vardı, 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el konuldu. 7 ülkede ise Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi. Ayrıca Malezya’daki FETÖ okulları da temizlendi. Dünyayı ahtapot gibi sara bu örgütle mücadele kolay değil. Bu mücadele uzun ve zaman alıcı. Masum ve suçluyu iyi ayrıt ederek kararlığımızı sürdüreceğiz.

“Birileri ısrarla DAEŞ’in terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor.”

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