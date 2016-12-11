Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırıya ilişkin ilk açıklama

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınında, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı terör saldırısı meydana geldi. Kalleş saldırılarda 27’si polis 29 kişi şehit oldu, 166 kişi yaralandı. Bombalı araçla düzenlenen ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı’nda bir canlı bombanın kendini patlattığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hain saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, “Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır” dedi. Erdoğan, “Terörle mücadele eden Türkiye’nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır. Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini belirterek, “Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu gece, Beşiktaş’ta, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediğinin anlaşıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

PKK’SI, DEAŞ’I, FETÖ’SÜ…

“Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul’da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır.

TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYİ TERCİH EDENLER…

Türkiye’nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Terörle mücadele eden Türkiye’nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır. Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu saldırılar, bizim şevkimizi ve kararlılığımızı törpülemek yerine, tam tersine daha da keskinleştiriyor. Mücadelesini, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla veren bir milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir.

CANİLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Biz, meselelerimizin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mücadelede, tıpkı 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimiz gibi, bu gece Beşiktaş’taki kayıplarımızı da yüreğimize gömecek, onların hatıralarını ilanihaye yaşatacak, ama aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Devlet ve millet olarak bu olayın ve müsebbibi canilerin peşini asla bırakmayacağız. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

BAŞBAKAN YILDIRIM: BU BÜYÜK ACIYI KENETLENEREK AŞACAĞIZ

Başbakan Binali Yıldırım da saldırı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, “Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye’yi demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de imha eden o aşağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daima insanlığın vicdanı olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun.”

BAKANLAR OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bombalı saldırıdan kısa süre sonra olay yerinde inceleme yaptı. Kurtulmuş, Soylu, Akdağ ve Kaya, Beşiktaş’taki Vodafone Arena yakınında patlamanın meydana geldiği yere geldi. Burada incelemelerde bulunan Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dan bilgi aldı.

SORUŞTURMAYI 5 SAVCI YÜRÜTECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hain saldırıya ilişkin başlattığı soruşturmada 5 savcı görevlendirdiğini açıkladı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar’la birlikte aynı büroda görevli 3 savcı kısa süre içerisinde olay yerine giderek inceleme yaptı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Terör saldırısından neredeyse dakikalar sonra RTÜK’ten yayın yasağı geldi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, ‘İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başbakanlığın 10.12.2016 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir’ denildi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ SAATLERCE ÇALIŞMA

Beşiktaş’taki terör saldırısı sonrasında olay yeri inceleme ekipleri de sıkı bir çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekipler, hem Beleştepe hem de Maçka Parkı’nı büyük bir titizlikle kontrol ederek, araştırmalarını saatler boyu sürdürdü.

Çok sayıda polisin görev yaptığı patlama alanlarında tüm deliller poşetlenerek tek tek toplandı.

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