Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her medeniyet kendi teknolojisini her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Başbakanlığım dönemde f klavye için bir genelge yayınlamıştım. Aradan gelen onca zamana rağmen ilerleme olmadığını görüyorum. Eğer siz teknoloji üretemiyorsanız onun kültüründe de belirleyici olamazsınız” dedi.



İşte Erdoğan’ın konuşmasındaki gündeme dair mesajlardan satır başları:

Eskiden sadece sınırların ve çıkarların korunması olarak algılanan güvenlik kavramı, kültürel sosyal tedbirler içerecek şekilde genişledi. Güvenlik döngüsünün tamamlanabilmesi için bilimden sanata yatırımlardan medyaya kadar geniş bir alanda mücadele edilmesi gerekiyor.

Her alanda var olmak, öncü olmak zorundayız. Her medeniyet kendi teknolojisini her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Başbakanlığım dönemde f klavye için bir genelge yayınlamıştım. Aradan gelen onca zamana rağmen ilerleme olmadığını görüyorum. Eğer siz teknoloji üretemiyorsanız onun kültüründe de belirleyici olamazsınız.

Bilim zihinlerde açtığı değişim dönüşümle de milletler, ülkeler için önemlidir. Tarihimizdeki çalkantılara baktığımızda hepsinin arkasında ilmi eksikliğini olduğunu görüyoruz. Selçukluyu uğraştıran haşhaşiler bundan faydalanmışlardır.

‘EN ÇOK BU TÜR EKSİKLİKLERDEN FAYDALANDI’

Bu sorunla günümüzde de mücadeleye devam ediyoruz. FETÖ en çok bu tür eksiklikten faydalanmıştır. Bu örgütün içindekiler iyi eğitim almış olabilirler. Ama bu durum hakikatler karısındaki körlüklerini kalplerini ve zihnilerini bir şarlatana kiralamış olma gerçeğini değiştirmiyor. Bir de ilmin yanına atalarımız irfanı, hikmeti koymuştur. İrfan olmazsa hikmet olmazsa o ilmin bir değeri yok.

Herkes Osmanlı’ya matbaanın geç girmesi üzerine ahkam keser ama kimse kağıdın Semerkand üzerinden dünyaya yayılmasını söylemez. İslam gelişmeye manidir diyenler tarihimizdeki bu İslam gelişmeyi emreder örneklerini asla gündeme getirmezler. Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ’cüler burada yollarını kaybetmişlerdir. Hepsi birer mankurda dönüşmüştür.

15 Temmuz’da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin boyutlarını 1 asır önceki işgal günleriyle kıyaslayabiliriz. Bunların meclisi bombalamasıyla Osmanlı meclisinin kapatılması aynı şeydir… İkisi de ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı taşımaktadır.

