Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama

Erdoğan Hakkari’deki terör saldırısıyla ilgili olarak, “Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır” açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Şemdinli’deki hain terör saldırısı için, “Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır. İnsan gücünden teknolojik imkanlara kadar bunun için ne gerekiyorsa seferber ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü siyasi, diplomatik, askeri tedbiri almakta kararlıyız. Kendimizin ve çocuklarımızın daha güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için ödediğimiz bedeller, inşallah boşa gitmeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Şemdinli’deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

“Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında 10 askerimizin ve 8 sivil vatandaşımızın şehadetine, 27 kişinin de yaralanmasına yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

Bölücü terör örgütü PKK’nın, ülkemize ve milletimize saldırma vazifesi doğrultusunda, insani ve ahlaki tüm değerlerden yoksun eylemlerini yoğunlaştırma arayışı içinde olduğu anlaşılıyor. Ankara’da teröristlerin etkisiz hale getirilmeleriyle önlenen girişimin, İstanbul’da ise 10 vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen saldırının ardından yapılanŞemdinli eylemi, bunun en açık ifadesidir”

“ÖNÜNE GEÇİLEMEYEN EYLEMLER DE YAŞANABİLMEKTEDİR”

Bölücü örgüt, geçtiğimiz yıl başlattığı çukur eylemlerinin akabinde bölge halkı tarafından adeta tecrit edilmiş, dışlanmıştır. Bunun üzerine örgüt üyeleri, tıpkı FETÖ ve DEAŞ mensupları gibi, sadece kan dökmeyi, can almayı hedefleyen saldırılarla varlıklarını ispata yönelmişlerdir. Suriye ve Irak’ta hesapları olan karanlık odakların taşeronluğunu yapan bu örgütün eylem teşebbüslerinin büyük bölümü, esasen, halkımızın desteği sayesinde, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarımızın gayretleriyle önlenmektedir. Maalesef, sonŞemdinli saldırısında olduğu gibi, önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmektedir”

“ÖDEDİĞİMİZ BEDELLER, İNŞALLAH BOŞA GİTMEYECEKTİR”

“Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır.

İnsan gücünden teknolojik imkanlara kadar bunun için ne gerekiyorsa seferber ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü siyasi, diplomatik, askeri tedbiri almakta kararlıyız. Kendimizin ve çocuklarımızın daha güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için ödediğimiz bedeller, inşallah boşa gitmeyecektir.Şemdinli’deki menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

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