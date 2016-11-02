Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye – Afrika İş Forumu’nda 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, FETÖ’yle ilgili uyarıda bulundu. Erdoğan, “Bu örgütün en yaygın olduğu kıtalardan birisi Afrika Kıtası. Afrika Kıtası ülkelerinin bu örgüte karşı çok dikkatli olması gerekir. Devlete sızdıkları anda ‘çok geç oldu’ diyebilirsiniz. Biz yaşadığımız için uyarıyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda konuştu.

Erdoğan, “Devlete sızan bu yapı, 15 Temmuz gecesi ordumuz içindeki militanları aracılığıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Bu örgütün en yaygın olduğu kıtalardan birisi Afrika Kıtası. Afrika Kıtası ülkelerinin bu örgüte karşı çok dikkatli olması gerekir. Devlete sızdıkları anda ‘çok geç oldu’ diyebilirsiniz. Biz yaşadığımız için uyarıyoruz. ‘Vakit geçmeden’ diyoruz. Varlık gösterdiği tüm ülkelere karşı büyük bir tehdit. 170 ülkede faaliyetimiz var diyor. 170 ülkede devlete sızmaya çalışan böyle bir darbeci terör örgütü. FETÖ ile mücadele hepimizin ortak mücadelesi. Uluslararası terörle mücadelede uluslararası dayanışma şarttır. Sağlayamazsak tehdit çok büyük boyutlarda gerçekleşmiş olur” diye konuştu.

“TEK BİR YÖNETİM SİSTEMİNİN DİĞER ÜLKELERE DAYATILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınırların mesafelerin anlamını yitirdiği dünyamızın büyük bir köye dönüştüğü süreçten geçiyoruz. Bu süreç girdap gibi tüm ülkeleri içine alıyor. Küreselleşmeyi kültürel sosyal ve bireysel olarak hayatımızın her alanında menfi veya müsbet bir şekilde hissedebiliyoruz. Küreselleşme olgusu özellikle bazı batılı ülkeler ve yapılar tarafından yanlış anlaşıldığına da şahit oluyoruz. Tek bir yönetim sisteminin diğer ülkelere dayatıldığını görüyoruz. Yerel farklılıkları, tarihi, kültürel özellikleri dikkate almayan hatta bunları tehdit olarak gören bir anlayış hakim. Ekonominizi büyütmek mi istiyorsunuz. Tek çıkar yol, çok zor şartlara bağlanmış yüksek faizli IMF, Dünya Bankası kredileri. Size çizilen sınırların ötesine geçmeniz hoş karşılanmaz” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ ANCAK İSTİKAMET ÇİZİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ”

“Küresel sistemde onurunuzla yer almanızın tek yolu mevcut düzeni kabul etmeniz” diyen Erdoğan, ” Bu dayatmadan herkes payını alıyor. Afrikalı kardeşlerimizin önceliklileri dikkate alınmıyor. Ben bu anlayışı yeni bir sömürgecilik modeli, modern bir kölelik düzeni olarak görüyorum. 2-3 asır önce ellere vurulan prangalar şimdi zihinlere, siyasal sistemimize vurulmak isteniyor. Türkiye ve Afrika’nın modern tarihi bu sisteme itirazın direnişin tarihidir. Bizler müstemleke olmayı reddettik. Bizler ikinci sınıf insan olmaya itiraz ettik. Yeryüzünün lanetlileri olmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. Afrikalılar tıpkı Türkiyeli kardeşleri gibi özgürlüklerinin bedelini kanla, canla ödeyerek kazandılar. Kazanımlarımızdan asla taviz veremeyiz. Katkılara, tavsiyelere, en sert eleştirilere bile her zaman açığız. Ancak bize parmak sallayarak adeta bir mürebbiye edası ile istikamet çizilmesini de kabul edemeyiz” açıklamasında bulundu.

“SURİYE VE MÜLTECİ MESELESİNDE SINIFTA KALANLARIN DERS VERMESİNE TAHAMMÜL EDEMEYİZ”

Mülteci sorunu üzerinden batıyı eleştiren Erdoğan, “Suriye ve mülteci meselesinde sınıfta kalanların bize ders vermesine tahammül gösteremeyiz. Afrika ve Ortadoğu’da çatışmaları körükleyecek hem de bu politikanın ceremesini çekenlere kapılarınızı kapatacaksınız. Şu anda Batı’nın yaptığı bu değil mi? 10, 20, 100 kişiyi alıyor bunun da faturasını kesiyor. Batılı ülkeler Aylan ve Ümran bebeği sömürü aracı olarak kullandı. Böyle adaletsizlik, çifte standart olmaz. Böyle insan hakları savunuculuğu, demokrasi olmaz. En son Suriye ve mülteci meselesinde olduğu gibi en temel insan hakkı konusunda sınıfta kalanların bize ders vermesine tahammül gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.

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