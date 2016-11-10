Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Türkiye kavramının ilk kez Gazi Mustafa Kemal tarafından Nutuk’ta defalarca zikredildiğini burada söylemek isterim. Bu kavram üzerinden bizi yıpratmak isteyenlerin aslında cumhuriyet ruhuna ne kadar uzak olduğunu bilmeniz gerekir” dedi.



Binali Yıldırım’ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78’inci yılında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Vefatının 78. yıl dönümünde kurtuluş savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i hayırla yad ediyorum. Milletimiz nezdine Çanakkale Savaşı ile, Kurtuluş Savaşı ile, Doğu ve Güneydoğuda yıllardır yürüttüğümüz mücadeleyle 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir farkı yoktur. Bunların hepsi milletimizin yedi düvele karşı verdiği istiklal ve istikbalmücadelesidir. Bizim kültürümüzde sömürgecilik anlayışı yoktur.

‘780 BİN KİLOMETREYE SIĞAMAYIZ’

Bugün gidin Suriye’ye, Irak’a, Kuzey Afrika’ya, Balkanlar’daki herhangi bir yere. Orada Türkiye ile ilgili kanaatlerde sorun, hiçbir yerde sömürge, zulüm, katliam gibi ifadeler duyamazsınız. Bunların yerine “Vefalı Türk geldi” ifadesini işitirsiniz. Hani diyorum ya dünya beşten büyüktür. Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bunu böyle bilelim. Biz 780 bin kilometrekareye sığamayız. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır.

‘GAZİ MUSTAFA KEMAL NEVZUHUR BİR DEVLET ADAMI DEĞİLDİR’

Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmiş bir ülke değildir. Gazi Mustafa Kemal de nevzuhur bir devlet adamı değildir. Anadolu Selçuklu’nun bıraktığı yerden bayrağı nasıl Osmanlı aldıysa, Osmanlı’nın bıraktığı yerden de Türkiye Cumhuriyeti almıştır. Gazi Mustafa Kemal aslında bir Osmanlı zabitidir. Anadolu’ya da resmi bir görev için geçmiştir. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşımıza yüklediği anlam çok önemlidir.

‘YENİ TÜRKİYE KAVRAMINI İLK KEZ GAZİ ZİKRETTİ’

Yeni Türkiye kavramının ilk kez Gazi Mustafa Kemal tarafından Nutuk’ta defalarca zikredildiğini burada söylemek isterim. Bu kavram üzerinden bizi yıpratmak isteyenlerin aslında cumhuriyet ruhuna ne kadar uzak olduğunu bilmeniz gerekir. Gazi Mustafa Kemal’in en çok hayran olduğu devlet yöneticileri arasında Fatih Sultan Mehmet’in olduğunu bilmediklerini söylemek isterim. Fatih gibi Gazi de milletine sonsuz bir güven besliyordu. Herkes umutsuzluğa kapılırken o geldikleri gibi gidecekler diyecek gücü milletine olan sarsılmaz inancından alıyordu.

Erdoğan, “Gücünü milletten alan Fatih, İstanbul’un ve Yeni Çağ’ın kapılarını bize açarken, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları da ‘bitti’ denilen bir milletten devşirdikleri güçle Yeni Türkiye’yi inşa ettiler. Açıkçası ben, Samsun’a çıktığı andan itibaren mücadelesini sadece milletine güvenerek yürüttüğünü söyleyen Gazi’nin mesajlarını hala anlayamayanlar olduğunu üzüntüyle takip ediyorum ve görüyorum. Üstelik bunların başında da bizzat kurucusu olduğu partinin mirasyedileri geliyor. Kendi küçük siyasi çıkarları uğruna ülkelerini, milletlerini, devletlerini Gazi’nin emaneti olan Yeni Türkiye’yi karalamanın, itibarsız hale getirmenin, hedef haline getirmenin peşinde olanlar onun adını ağızlarına almayı hak etmiyorlar.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal’in ‘en büyük eserim’ dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız bir ülke olarak sürekli daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Eğer bunu başarırsanız Gazi’yi anlamış olursunuz, eğer bunu başaramazsanız sadece patinaj yaparsınız.” dedi.

BİNALİ YILDIRIM KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, “Dahili ve harici saldırılar ile ihanetler, ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş tehditler, vatanımızda bin yılda oluşmuş bu kardeşliği bugüne kadar bozamamıştır, bundan sonra da asla bozamayacaktır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Bugün büyük milletimizin hafızasında tarihi öneme sahip bir günü yaşıyoruz. Vefatının 78. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimiz, demokrasiyle birlikte daha güçlü bir şekilde geleceğe doğru yürümektedir. Aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal’in önderliğindeki milli mücadele ruhunu koruyarak, ilk günkü azim ve kararlılığı ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya çıkan ruh, milli mücadele ve istiklal ruhudur. Cumhuriyetimizin 93’üncü yılında iftiharla söyleyebiliriz ki, ‘Türkiye siyasi istikrarı, demokrasisi, ekonomik gücüyle gelişmesini ve kalkınmasını sürdürmeye devam etmektedir. 14 yıldır ülkemizin itibarı için yürüttüğü siyasi mücadeleyi Türkiye’nin emanetini devraldığımız ilk günkü aşka sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİ VE DEMOKRASİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ”

Başbakan Yıldırım, “Ülkemizin her köşesinde açılışlarını yaptığımız dev eserler ve hayata geçirdiğimiz büyük projeler, muasır medeniyet hedefimizi aşmak için atılmış adımlardır. Milletimizin Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarına sahip çıkarak, vesayet odaklarını aşarak 2023 hedeflerine odaklanmıştır. Önümüzdeki süreçte yeni bir anayasa ve hükümet sistemi tartışmalarını da geride bırakıp Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi daha güçlü hale getireceğiz” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal’in milletimize miras bıraktığı kavram ve değerlerin başında şüphesiz ‘milli egemenlik’ gelmektedir” diyen Başbakan Yıldırım, “Millet iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, meşruiyetini milli mücadeleden almıştır. Cumhuriyetimizi demokrasiyle geliştirerek yaşatacak olan da yine millet iradesidir, birlik, beraberlik ruhudur, kardeşlik bağlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkma iradesinde tereddütsüz birlik ve bütünlük içindedir. Şüphesiz, Cumhuriyetimizin kurucu değerleri milletimiz için ayırıcı değil, birleştirici ve bütünleştirici niteliklere sahiptir. Bizim görevimiz, bu birleştirici bütünleştirici unsurları daha da güçlendirmektir, bunun için azami bir dikkatle bütün vatandaşlarımızın hukukunu koruyan, güvence altına alan bir gayret içerisindeyiz. Birlikte kurduğumuz, birlikte yaşattığımız Cumhuriyetimizi kuruluş ilkelerine ve felsefesine uygun olarak daha da güçlendirecek geleceğimiz olan gençlere emanet edeceğiz. Dahili ve harici saldırılar ile ihanetler, ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş tehditler, vatanımızda bin yılda oluşmuş bu kardeşliği bugüne kadar bozamamıştır, bundan sonra da asla bozamayacaktır. İlk günden itibaren ikinci kurtuluş mücadelesi olarak adlandırdığımız 15 Temmuz alçak darbe girişimini bertaraf eden milletimiz, Cumhuriyet, demokrasiye olan sadakatini, istiklale olan sevdasını ölüm pahasına ortaya koymuş ve Türk ulusunun eşsiz kahramanlığını bütün dünyaya göstermiştir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, BUGÜN SİYASİ VE EKONOMİK GÜCÜYLE BİR GÜVEN VE İSTİKRAR ÜLKESİDİR”

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz şehitlerimizi, vatanın bölünmez bütünlüğü için bölücü terör örgütüyle amansız mücadele eden bütün şehitlerimizi Allah’tan rahmet diliyoruz, rahmetle minnetle yad ediyoruz, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devletidir. Millet ve devlet olarak, ülkemizin gelecek hedeflerinden bir an için bile gözümüzü ayırmayacağız. Türkiye, bugün siyasi ve ekonomik gücüyle bir güven ve istikrar ülkesidir. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıktığımız gibi yeryüzünde mağdur ve mazlumlara da kucak açmaya devam edeceğiz. ‘Hakimiyet milletindir’ şiarıyla çıktığımız bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetini, milletin değerlerine, can ve mal emniyetine, bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkarak yani demokrasiyle hukuk düzeniyle yüceltmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatıraları başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla, diğer şehit ve gazilerimizin hatıralarına gölge düşürmeden kararlılıkla medeniyet yolculuğunu sürdüreceğiz.”

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