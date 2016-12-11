Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadyumu yakınındaki bombalı saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bir dizi telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmeleri takip etmekte olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ayrı ayrı telefonla görüşerek saldırı hakkında bilgi aldığı kaydedildi. İstanbul’da Tarabya’daki ikametgahında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte takip ettiği öğrenildi.

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