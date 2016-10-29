Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İdam gelirse onaylarım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın açılışında “İDam isteriz” sloganları yanıt verdi: “İdam inşallah parlementodan bu da geçer. Yakın… Yakın.. Egemenlik milletin olduğuna göre mesele bitmiştir. Batı’nın ne dediği değil milletimin ne dediği önemlidir.”



Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Cumhuriyetin ilanının 93. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açtı. Garın açılışında Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar binasının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkentimizin sembol eserlerinden biri olacağına inandığım gar binasının ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm firmaların, yöneticilerini, işçilerini tebrik ediyorum. Bu eser dünyada en başarılı uygulamalarını koyduğumuz kamu özel ortaklığının eseridir. 50 bin kapasiteli, 3 peron, 6 demiryolu ile gerçekten örnek bir eser.

Bize asla eğilmek yakışmaz. Biz kula kul olmadık. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda Ruku’da eğiliriz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 19 yıl 7 ay süre ile bu binayı Ankara Tren Garı işletmesi adı ile onlar işletecek ve sonra TCDD’ye devredecek.

235 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen bu gar ile birlikte YHT merkezinde Ankara’nın yer alma durumu güçlenmiş oluyor. O güzel türküde ne diyor: Gözüm yolda, gönlüm darda, ya kendin gel ya da haber yolla, duyarım yazmışsın iki satır mektup vermişsin trene halimi unutup kara tren gecikir belki hiç gelmez. Bundan sonra kara tren hiçgecikmeyecek merak etmeyin, onun yerine hızlı trenler yer alıyor. Bugün 2 satır mektup yazma.Eskişehir’den Konya Ankara İstanbul’a ulaşıyor. Bizim Rize’ye uğramadı.İnşallah oraya da bir uğrarız. Bursa’yı Yozgat Sivas ve İzmir ile Karaman’ı 2019’a kadar ekliyoruz.

İnşallah bundan sonra da Avrasya Tüneli’ni açacağız. Niye kıskanıyorlar bundan dolayı. Biz de diyoruz ki çalışın koşun sizin de olsun. Niye benim ülkemi karıştırıyorlar. Benim vatandaşımızın verdiği vergi ile alçaklar kansızlar ortaya çıkıyor.

‘İDAM İSTERİZ’ SLOGANLARINA YANIT

İşte bundan dolayı, onlar alçak ve kansız. (‘idam isteriz’ sloganları üzerine) İdam inşallah parlementodan bu da geçer. Yakın… Yakın.. Egemenlik milletin olduğuna göre mesele bitmiştir. Batı’nın ne dediği değil milletimin ne dediği önemlidir.

BUNDAN SONRA KANAL İSTANBUL’U ANACAKLAR

İstanbul Marmaray’ı yaşadı. 3 senede 160 milyon yolcu geçti. Fazlası var, azı yok. Avrasya Tüneli’ni gördük. Avrupa’dan Asya’ya gidiş gelişlerimizi yaptık. Yeni Havalimanımızı 2018 çeyreğinde 5 konsorsiyumla inşallah, herhalde bana böyle söz vermişlerdi, 90 milyon yılda yolcu kapasiteli kısmının açılışını yapacağız. Bu da dünyanın bir numarası oluyor. Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Neden, Türk milletine bu yakışır. Bunlar Türkiye’nin nasıl sıçradığının göstergesi. 1915 Çanakkale Köprüsü var. İnşallah ihalesi yapılacak. 18 Mart’ta temelini atacağız. Kanal İstanbul var bir de o da apayrı proje. O da Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacak. Süveyş, Panama Kanalı’nı konuşurlar. Bundan sonra Kanal İstanbul’u anacaklar. Cumhuriyet tarihindeki en büyük proje olacak. Hazırlıklar sürüyor.

Öleceğiz gideceğiz ya. Derdimiz var derdimiz. Bizim bu millete sevdamız var. Bu eserlerle anılmak istiyoruz. Derdimiz bu. Biz anıt istemiyoruz. Bizi 2 metrelik yere gömsünler yeter. Topraktan geldik toprağa gideceğiz.

LOZAN DEDİM RAHATSIZ OLDULAR

Mesele oraya hazırlanmak. Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını hiçbir güç engellemeyecek. Biz kararlıyız. Sizlerle beraber. Yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından. İstiklal harbimiz, Çanakkale Savaşı, sayısız mücadele var ya. Bunların hepsi milletimizin mücadelesidir. Bugün 93. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimiz İstiklal Harbi’nden sonraki yolun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil sondevletimizdir. 100 yıl öncesinin şartlarında razı olduğumuz devletimiz çok önemli bir kazanımımızdır. Misak-ı Milli diyorum ya. Gazi MustafaKemal çizmişti. Birilerini rahatsız etmişti. İncele bak. Lozan dedim rahatsız oldular. Neden rahatsız oldunuz. Bu adalar bizimdi. Bizim eserlerimiz var, camilerimiz var. Niye rahatsız oluyorsunuz. Kim imza attıysa sorumludur sorumlu.

BİRİLERİNİN BURADA GÖZÜ VAR

Son 10 yıla gelin 2,5 milyon kilometrekareyi kaybettik. Onlar kalmış olsaydı. 3,5 – 4 milyon kilometrekarelik toprağımız olacaktı. Bu topraklarda yaşıyoruz. Birilerinin buralarda gözü var. PKK’nın hesabı bu değil miydi? Şu anda benim Mehmet’im neyin mücadelesini veriyor. Bu vatan topraklarının korunmasının mücadelesini veriyor. Biz nediyoruz. Tek millet, vatan, bayrak devlet diyoruz. 80 milyonla biz tek milletiz.

FETÖ’DE KALMAYA DEVAM EDERSİNİZ

Bayrağımız şehidimizin kanı, yıldızımız şehidimizin ta kendisi, hilal bağımsızlığımız. Bu toprakların uğrunda ölenler olduğu için vatan oldu. Burada bölücülük yok. Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devlet yok. Neymiş o paralel devlet. FETÖ hadi gel, niye gelemiyorsun, neden çekiniyorsun. Ey tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet. Ben o tabanında kalanlara sesleniyorum. Şöyle ya da böyle yaptınız. Oralarda kalmaya devam ederseniz Hakkı’ın duvarına çatacak, çarpacaksınız. Bölücü Terör Örgütü inine girdik devam ediyoruz. FETÖ’nün de girdik devam ediyoruz. Kimse de kalkıp mağdur edebiyatı yapmasın. Bunlar mağdur değil. Benim şehidim 246 şehit. 2194 gazimiz var. Bunların etrafı yakınları mağdur. Onlar değil mi ki o gece neler yaptılar. Güneydoğu’da Doğu’da şehit olanlar onlar bizim yakınlarımız.

GARIN ÖZELLİKLERİ

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 3 peron ve altı demir yolu hattı bulunuyor ve burada ilk etapta günde 50 bin yılda da 15 milyon yolcuya hizmet verilmesi bekleniyor. Yeni Hızlı Tren Garı 194 bin 460 metre kare kapalı alana sahip ve toplam sekiz kattan oluşuyor. Gar, engellilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde inşa edildi. Garda, çok sayıda restoran, çok sayıda mağaza bulunuyor. Aynı zamanda burada beş yıldızlı bir otel de var. 1250 araçlık kapalı otoparkın bulunduğu garda 400 kişilik konferans salonu da bulunuyor. Hızlı tren garından Ankaray, metro ve başkentraya geçiş yapılabilecek. Yap – işlet – devret modeliyle yapılan hızlı tren garı 17 yıl sonra Devlet Demir Yolları’na devredilecek.

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