Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da sert konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü’nün açılış törende konuştu. Erdoğan, “Misakı Milli deyince rahatsız oldular. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben tarih dersi veriyorum, anlayın.” diye konuştu.



Erdoğan konuşmasında “Eğer koalisyon güçleri hazırsa Rakka’ya da operasyona hazırız. Ama terör örgütleriyle değil ha! ABD Savunma Bakanı Türkiye’deyi. Gerekli görüşmeleri yaptık. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kendi topraklarımızın güvenliği için sahada etkin olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları:

Biz dik durduk ama dikleşmedik. Biz Allah’ın karşısında rükuda eğilmekten başka hiçbir gücün karşısında eğilmedik eğilmeyeceğiz.

“BEN BURAYA KÜLLİYE DİYORUM”

Yaklaşık 61 milyonluk bütçe ile inşaa edilen Hacı Selim Eğitim Öğretim Külliyesi’nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ne yazık ki öğretim var ama eğitimde sıkıntı var. Bu külliye hem öğretim hem eğitim verecek. Burada 5 bin öğrenci olacaktı. Şimdi 3 bin öğrenci var. Ama bunu engelleyenlere yuh olsun!

6 bin öğrencinin aslında eğitim öğretim alabileceği bir yapı var. Bunu arttırmamız lazım. Bu eserin ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu külliyenin maliyetinin tamamının hayırseverlerimiz tarafından karşılanması takdire şayan. Sayın Mehmet Yıldız tarafından inşaa edilen eğitim öğretim külliyesinin hayırseverlerimize de hayırlı olmasını diliyoruz. Atalarımız ne demiş; akan su yosun tutmaz. Biz de durmadan duraksamadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye teröre bölgesindeki istikrarsızlığa rağmen 2023 hedefleri istikametinde yürüyor.

Osmangazi Köprüsü kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete alındı. Avrasya Tüneli’ni de Aralık ayının 20’sinde en geç 26’sında hizmete alıyoruz.

Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birini yaşayan ülkelerin ne durumda olduklarını görüyoruz. Türkiye’de 3 milyon mülteci var. Biz ne dedik, üzerine bomba atılan bu insanlara kapımız açıktır. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ama batının böyle bir derdi yok. Şu ana kadar STK’larla beraber 26 milyar dolar harcadık. Veren el, alan elden hayırlıdır dedik. Burada hep beraber bir şey söyleyeceğiz: Tek millet. Tek Bayrak. Tek Vatan.

Şehitlerimiz var, eyvallah; bizim şehidimiz büyüktür. Hamdolsun bu değerlere sahip bir millet ne bölünür ne yıkılır. Bunu böyle bilin. Yıllardır bize insanlık dersi verenlerin demokrasi karnesi hazırlayanların en temel insani özellikleri yerine getiremediklerini gördük.

“AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNİ”

Batı’da bir çok ülke faşist partilerin iktidara gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Müslümanlara yönelik ırkçı politikalar uygulayanları esefle takip ediyoruz. Suriye’de 6 yıldır yaşananları hepimiz çok iyi biliyoruz. Yüzbinlerce insan öldü, 600 bin insanın ölümüne sesiniz çıkmıyor Dabık’taki teröristleri savunuyorsun. DEAŞ’lı da PYD’lisi de PKK’lısı da var. Al birini vur öbürünü.

Biz bunların üzerine gideceğiz. Onların kanı yerde kalmayacak. Yasin Börü’nün de kanı yerde kalmayacak. Üzerine üzerine gideceğiz. Parlamentoda idam konusu gündeme gelip genel kuruldan geçtiği anda Cumhurbaşkanı olarak ben buna onayımı veririm. Bazı batılılar bunu niye dillendiriyorsunuz diyor; ne olacaktı, sizden mi izin alacaktık. Onbinlerce şehidimizin kanı yerde mi kalacaktı. Biz O şehidimizin kanını yerde bırakamayız.

“MİSAKI MİLLİ DEYİNCE RAHATSIZ OLDULAR”

Suriye’de 12 milyondan insan yerini yurdunu terk etti. Halep gibi kadim şehirleri yerle bir edildi. Musul, Kerkük bizimdi. Ben Misakı Milli dedim diye rahatsız oldular. Ben tarih dersi veriyorum, anlayın.

Ülkemizi ilgilendiren gelişmeleri tribünde izlemeyeceğiz. Sahada ve masada ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Eğer koalisyon güçleri hazırsa Rakka’ya da operasyona hazırız. Ama terör örgütleriyle değil ha! ABD Savunma Bakanı Türkiye’deyi. Gerekli görüşmeleri yaptık. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kendi topraklarımızın güvenliği için sahada etkin olmaya çalışıyoruz.

Bir ülkenin en büyük gücü kendi insan gücüdür. Birbirine kenetlenmiş bir milleti evelallah kimse dağıtamaz. Bu millet tüm imkanıszlıklara rağmen 7 düvele meydan okumuştur. Bağımsızlık ateşinin hala canlı olduğunu görüyoruz. Bunu en son 15 Temmuz gecesi gördük. Bu millet aziz bir millet. Bu millet büyük bir millet. Bizim İstiklal Marşımız bu anlayıştan geliyor.

Sizler 1 dolara vatanını satan insan müsvettlerine gününü gösterdiniz.Kışlaları, meydanları dar ettiniz. Baş veririz ama başımızı vermeyiz dediniz. Sandıkta tecelli eden iradeye namerdin elini uzattırmadınız.

NE MAĞDURİYETİ YA…

Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ne diyorlar mağduriyet giderilsin diye yapılan başvurular var. Ne mağduruyeti ya. Benim 241 şehidimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? İnsan biraz edep eder. Hangi yüzle gelip bunu söylersin. Acırsanız acınacak hale düşerseniz. Hukuk içinde adil bir şekilde kararınızı verin.

Dilekçelere bakıyorsunuz tek bir örnekten çıkmış. Bunlar çok namussuz. Bunlar katil oldukları kadar zalim ve acımasızdır. FETÖ’nün yaptığı algı operasyonlarına rağmen umudunun tükendiğini biliyorum. Biz nefsi değiliz, biz bu konuda hasbiyiz.

ADAM KENDİNİ MEHDİ İLAN ETMİŞ

Adam kendini mehdi ilan etmiş. Fakat Tweet’lerde bunların vagonları uydusu durumunda olanlar o bize şah damarımızdan daha yakındır demiş. Bu küfürdür, küfür, şirktir. Bize şah damarımızdan yakın olan sadece ve sadece rabbimizdir. Kardeşlerim bu tarz hastalıklı yapıların gençlerimimize sirayet etmemesi için gerekli önlemleri alıyoruz alacağız.

Son dönemdeki sistem tartışmalarını çok olumlu buluyorum. İnşallah 80 milyon el ele vererek kimsenin ötekileştirilmediği geleceğin Türkiye’sini yaratmaya var mısınız

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