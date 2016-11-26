Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa’ya sert çıktı: Sana ne

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben Hans’ın George’un ağzına bakarak karar vermem. Ben Hakk’a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım idam mı diyor, parlamentoya gelir. Parlamento idam diyorsa bana gelir ben de onaylarım, bunu açıkladım. Şimdi Avrupa Birliği’ndeki birileri niye idam istiyorsunuz, sana ne!” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çevre Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bizi milletimiz ezici bir çoğunluk yüzde 63’le başa getirdi. 19 Kasım, 14. yılı geride bıraktık. Bir yandan içeride dışarıda tuzak ve engellerle mücadele ederken, bir yandan hizmetler getirmenin çabası içinde olduk. Eğitim, sağlık, enerji, tarımda, savunma sanayide, her alanda devrim niteliğinde reformlar yaptık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat kat fazlasını yaptık. Biz ülkemize, milletimize hizmet için çalışırken birileri de bize çelme takmaya çalışıyor. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gelen kapatma davası. Ardından yapılanlar da aynı amaca yönelik.

‘3 YILDIR ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇİYOR’

Amaç neydi Türkiye’yi hızlı büyüme amacından tüm dostlarına, mağdurlara el uzatan bir ülke yolundan alıkoymak. Nerede garip var, biz oradayız. Neresi olursa olsun. Biz oradayız. Kardeşlerim Türkiye özellikle son 3 yıldır bir ateş çemberinden geçiyor. Bu mücadelenin adını doğru koymak lazım. Cumhuriyet’ten sonra yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Üstelik bu savaşı tek bir cephede değil askeri, siyasi, ekonomik veriyoruz. Gezi ile çevre hassasiyetini tehdit algısı ile kaos çıkarmak istediler. Bu ahlaksızlara sorun bu ülkeye kaç ağaç diktiniz? Biz milyonlarca değil, milyarlarca diktik. Taksim’de 13 ağacın yeri değiştirildi. Bunun için neler yapmadı. Bunlar her şeyi yapar, cibiliyetlerin gereği bu onun için. Bu saldırıyı bir ayda boşa çıkardık. Ardından 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi geldi. Yani FETÖ. Ne dediler, yolsuzluk hırsızlık dediler. Ne kadar siyasi ekonomik dinamik varsa hepsine saldırdılar. Yolsuzluk bunlardaydı. Hırsızın ta kendileri, kendileriydi. İşadamlarını tehdit ediyorlardı. Bunları yaptılar.

BEN HANS’IN GEORGE’UN AĞZINA BAKARAK KARAR VERMEM’

Bu konuyla ilgili düşüncelerimi söyledim. Ben Hans’ın George’un ağzına bakarak karar vermem. Ben Hakk’a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım idam mı diyor, parlamentoya gelir. Parlamento idam diyorsa bana gelir ben de onaylarım, bunu açıkladım. Şimdi Avrupa Birliği’ndeki birileri niye idam istiyorsunuz, sana ne! Demokrasi milli irade değil mi? Milli irade bunu istiyorsa vekillerde bunu istiyorsa yasalara göre Cumhurbaşkanına gelir ben de bu istikamette veririm. Benim 248 tane şehidim var. Bekara karı boşamak kolaydır. Bunlar rahat. Biz dertliyiz dertli. Parlamento yakılıp yıkılacak. Binamız bombalanacak, Boğaz Köprüsü bombalanacak. 36 şehidimiz olacak. Utanmadan sıkılmadan böyle bir şey isteyemezsin diyecek.”

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