Cumhurbaşkanı açıkladı: Darbe günü resmi tatil oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi Günü olarak kutlanacak ve tatil olacak.” dedi.



Son Dakika! Erdoğan: 15 Temmuz Tatil Olacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının sonunda 15 Temmuz’un Demokrasi Günü olarak kutlanacağını ve resmi tatil olacağını söyledi.

“O GÜN TATİL EDİLECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz artık ‘Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü’ olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir.” dedi

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