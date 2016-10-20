Çukurca’dan acı haber!
20 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Güven dağı bölgesinde teröristlerle Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.


Hakkari ‘nin Çukurca ilçesine bağlı Güven dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaraladı.

2 ASKER ŞEHİT, 5 ASKER YARALI

Alınan bilgiye göre, Güvendağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari’deki hastanede tedavi altına alındı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

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