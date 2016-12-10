Çorum’da iş hayatına kadın damgası

Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Mesut Tuğrel, kadınların işgücüne, dolayısıyla ekonomiye kazandırılmasının tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlanması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında önemli bir etken olduğunu belirterek kadınların çalışma hayatına katılımlarının toplumsal gelişmeye de etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe istihdama katılımlarının da bu oranda yükseldiğini anlatan Tuğrel, Türkiye istatistiğine bakıldığında 2004 yılında % 5 olan kadın girişimci ortalamasının, 2015 yılı sonu itibarı ile % 8 olduğunu ifade etti. Çorum’da kadın işletmeci oranının %8 olduğunu dile getiren Mesut Tuğrel, esnaf odalarına kayıtlı işletmeci oranının ise %12 olduğunu anlattı. Ortalamalara göre işveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranının %10’la Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Tuğrel, “İlimizde toplamda çalışan kadın oranı %26’dır. Kadın girişimciler için iş kurmayı kolaylaştırıcı yasal prosedürler getirilmeli, iş kurma aşamasından itibaren belirli bir süre vergi ve sigorta pirimi teşvikleri getirilmeli, küçük sermayeli işletmelerin ham madde tedarikini kolaylaştırıcı borsalar geliştirilmeli, yerel düzeyde kadın girişimcilerin doğru sektörlere yönlendirilmesi amacıyla yatırım ortamını ortaya koyan raporlardan yararlanılarak bölgedeki kadınların yatırım sektörleri belirlenmelidir. Kalkınma ajanslarından yardım alınmalıdır. Kredi kuruluşlarının kadın girişimcilere artırılması önem taşımaktadır” dedi.

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