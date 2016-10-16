Connie Nielsen Antalya’da

‘Gladyatör’ ve ‘Şeytanın Avukatı’ filmlerinin ünlü yıldızı Connie Nielsen, Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya’ya geldi.



Antalya, dünyaca ünlü yıldızları festivalde buluşturuyor. ‘Gladyatör’ ve ‘Şeytanın Avukatı’ filmlerinin ünlü yıldızı Danimarkalı Connie Nielsen, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53’üncü Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere Antalya’ya geldi. Festivalin Uluslararası Yarışma kategorisi adaylarından Roberto Ando imzalı ‘İtiraflar’ adlı filmde rol alan Nielsen, festivalin bu akşam yapılacak açılış gecesine katılacak. Connie Nielsen’in ‘İtiraflar’ başlıklı yarışma filminin ilk gösterimi, 18 Ekim Salı saat 12.00’de Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos salonunda olacak.

ÜNLÜ OYUNCULARLA FİLMLERİ VAR

Nielsen ilk kez ‘Şeytanın Avukatı’ filminde bizzat şeytanı canlandıran Al Pacino’nun karşısında ‘Christabella’ rolünde oynadı. Ücra bir gezegende geçen bilim kurgu film olan ‘Asker’de Kurt R

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail