Çolakkadı’dan 25 Aralık darbe girişimine ilişkin flaş açıklama

17-25 Aralık’taki darbe girişimlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Turan Çolakkadı o günleri ilk defa anlatı: 25 Aralık’ı önceden haber almamıza rağmen engelleyemedik.

Hain 17-25 Aralık darbe girişimleri esnasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Turan Çolakkadı, 17 Aralık kumpasını yolda adliyeye giderken radyodan öğrendiğini, 25 Aralık’ı ise önceden haber almalarına rağmen engelleyemediklerini söyledi. O günleri ilk kez anlatan Turan Çolakkadı, şunları kaydetti:

KUMPASIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Akkaş’ın adliyede bildiri dağıtması üzerine de bir basın açıklamasıyla kumpası deşifre eden ve 25 Aralık’ın seyrini değiştiren Çolakkadı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’ya “Haliç’te Yaşayan Simonlar” nedeniyle açılmak istenen ilk soruşturmaya da izin vermediğini belirtti. Çolakkadı, ‘Ama sonra benden gizli, bir terör soruşturması dosyasıyla birleştirerek tutuklama çıkardılar. Ondan sonra bu soruşturmalardan şüphe duymaya başladık” dedi.

ÖZ’ÜN HUKUK BİLGİSİ YOK

Çolakkadı firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz ile ilgili de şu yorumu yaptı: “Son 7-8 yıldır en çok Zekeriya Öz’ün adı geçti. Aslında Öz’ün çok da iyi bir hukuk bilgisi yoktur. Biraz da o gibi şeyleri yapabilecek bir arkadaş. Her savcı yapmaz. Onun bunun parasıyla tatile gidebilen bir arkadaş. Örf adette hediye olur da, bayramda bir çikolata getirilir. Milyonlarca para, git tatil yap, böyle bir şey olabilir mi?”

Bu olaydan sonra (17 Aralık) dikkat etmeye başladık. Böyle büyük bir operasyon daha yapılacağını, bizden gizli şekilde yürüttüklerini bir şekilde öğrendim ben. Dosya numarasını ve terör bürosundan Muammer Akkaş denilen savcının bunu yapacağını öğrendim. Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan’a, “Sen dosyalar neredeyse savcıdan bu gece al. Bir dolaba kilitle. Okursun bana da getirirsin, beraber okuruz” dedim. Fakat Oktay Bey gece gece savcının elinden dosya almaya gerek duymamış. Ben dosyayı getirecekler diye beklerken baktım sabah erken saatlerde, Akkaş söz verdiği halde operasyon, yakalama, arama, tarama başlamış. Yapacak bir şey yok. İşlemleri durdurdum ve yazıyla dosyayı savcının elinden aldım.”

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