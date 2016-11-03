Çok sayıda akademisyen FETÖ’den gözaltına alındı

İstanbul’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında akademisyenlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Marmara Üniversitesi’nde görevli akademisyenlere yönelik ByLock operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda akademisyengözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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