Çocuklara cinsel istismarda rakamlar korkutucu

Son günlerde yaşanan üzücü olaylardan sonra pedofili(çocuk istismarı) tekrar Türkiye gündemine geldi. Öyle ki her 4 saatte 1 çocuk cinsel istismara uğramakta. Çocuk istismarı vakalarının hala yok sayılmaya çalışıldığı günümüz coğrafyasında hiç kuşkusuz hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

MEDYA GÜNDEME GETİRİYOR

Ülkemizde pedofili hakkında edinilen istatistiki verilerin en yenisi 2014 yılına dayanıyor. TÜİK’in verilerine bakıldığında Türkiye’de 11 bin 95 çocuk cinsel istismara maruz kaldığı görülüyor. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda ise İstanbul, İzmir ve Adana ilk sırada yer aldı.

Medya takip sektörünün lokomotifi Ajans Press, çocuk istismarı haberlerinin medyada ne denli yer aldığına dair bir inceleme yaptı. Ajans Press’in incelemesi sonucunda yıl boyunca 3 bin 567 çocuk istismarı haberinin yapıldığı tespit edildi. Ülkemizde kamu vicdanını sızlatan yargı kararları hemen her gün basına yansıyan haberlerle gündemdeki yerini koruyor. Yıl boyunca çıkan haberlere bakıldığında, vuku bulan her olay sonunda meclis gündemine gelen araştırma komisyonu ve yasaların yetersiz olduğuna dair çıkan haberler dikkat çekmekte. Üzücü olayların yaşandığı illerde belediyelerin çalışmalarına medya kayıtsız kalmıyor ve bunu gündeme taşıyor; çocuk istismarı olaylarını önlemek için başta aileler olmak üzere medya ve bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda medyanın da desteğini alarak eğitimlerin yapılması, halkın bilinçlenmesi ve yasaların caydırıcı olması utanç verici suçların önüne geçmek için önemli adımlar olacaktır.

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