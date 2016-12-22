Çocuklar mutlu anneler huzurlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi’nde konumlandırılan Sosyal Yaşam Merkezi, annelere ve çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, anneler kurslarda eğitim alırken, çocuklar da eğitmen eşliğindeki oyun odasında, hem eğleniyor hem de gelişimlerine uygun eğitimler alıyorlar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yaşam Merkezi, etkinlikler, eğitim seminerleri ve çeşitli kurslarıyla Yıldırım İlçesi’ndeki Yavuz Selim, Mevlana, Ulus ve Arabayatağı mahallelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarının gelişimine destek oluyor. Kurslara gelerek kendilerini geliştirmek isteyen anneler, 3-6 yaş grubu çocuklarını oyun ve eğitim odasına emanet ederek gönül rahatlığıyla eğitim alabiliyorlar. Tamamen ücretsiz olan hizmetler sayesinde hem anneler kendilerini geliştiriyor, hem de çocuklar uzman eğitimciler eşliğinde oyunlar oynayabiliyor.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, oyun odasında eğitim gören çocuklara katılım belgeleri verildi. Öğrendikleri şarkıları söyleyip, etkinlikleri sergileyen çocuklar ve anneleri, eğlenceli dakikalar geçirdi. Törende bulunan velilerden Hacer Erdem, oğlu Ahmet Emin’in konuşma problemi çektiğini fakat ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ne başladıktan sonra rahatlıkla cümle kurmaya başladığını ifade etti.

Bugüne kadar 4 bin kişi faydalandı

Sosyal Yaşam Merkezi, kadın, çocuk ve gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyal kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitilmelerini sağlamak, beceri kazandırmak ve geleceğe hazırlamak amacıyla 2014 yılında açıldı. Fuaye alanı, çalışma ofisleri, öğretmen odaları, kafeterya ve çeşitli seminer ve gezi etkinlikleriyle bölge vatandaşlarına hizmet veren merkeze, açıldığından bu yana yaklaşık 4000 çocuk ve kadın kayıt oldu. Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar için giyim üretim teknolojisi, basit nakış iğne teknikleri, Arapça, spor, dans gibi alanlarda eğitimler verilirken çocuklara da kick-boks, resim, bilgisayar, halk oyunları, TEOG sınavına hazırlık için de Matematik, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Fen Bilimleri eğitimleri veriliyor.

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