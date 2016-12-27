Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Yıldırımlı çocuklar, kendilerini televizyon ve bilgisayar bağımlılığından kurtaracak, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak olan Kukla Atölyesi’nde kendi kuklalarını yaptı. Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen programda çocuklar için kurulan kukla atölyesi etkinlikleri büyük ilgi gördü. Cumalıkızık Kültür Evi’nde kurulan kukla atölyesinde, Eğitmen Ata Yıldırım’dan kukla yapımını öğrenen çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Kendilerine dağıtılan kukla parçalarını boyayarak, Eğitmen Ata Yıldırım’ın yardımı ile boyadıkları parçaları birleştiren minikler, kendi kuklalarını kendileri yaptı. Kukla Atölyesi çalışmaları ile kendi kuklalarını yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ayrıca kukla yapımı ile ilgili yöntem ve teknikleri de öğrendi.

‘ÇOCUKLARIMIZI KORUYORUZ’

Kukla yapımının çocukların gelişimini desteklediğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Teknolojik gelişmeler, ne kadar hayatımızı kolaylaştırıyorsa bir o kadar da yan etkileri var. Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi teknoloji ürünleri aşırı kullanıldığında çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçmek ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak adına onları kültür, sanat ve sportif faaliyetlere yönelterek, teknolojinin yavrularımızı esir almasının önüne geçiyoruz. Ayda 1 defa önceden belirlenen gruplarla Cumalıkızık’ta farklı kukla disiplinlerini çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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