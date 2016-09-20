Çocuk tacizcisini polis halkın elinden zor kurtardı

Mersin’de komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğu A.D.’ye götürdüğü parkta tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen 43 yaşındaki A.K., 2 kişi tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı.



İddiaya göre olay, dün saat 21.45 sıralarında Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Parkta dolaşan K.A. ile arkadaşı Ö.B., burada karşılaştıkları yaşlı bir kişinin, “Biri, küçük bir çocuğu çalılıkların arasına götürdü. Bir bakım bakalım” sözleri üzerine belirtilen yere gitti. 2 arkadaş çalıkların A.K.’nın erkek çocuğu A.D.’ye tecavüz etmeye çalıştığını görünce hemen müdahale etti.

Linç edilmek istenen A.K. ihbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkusundan sürekli ağlayan küçük çocuk da polisler tarafından teselli edilerek Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülerek psikolog gözetiminde ifadesi alındı.

Gözaltında sorguya alınan A.K.’nın bir süre özel güvenlik olarak çalıştığı, ilk eşinden 16 yaşında bir kızı olduğu, ikinci evliliğini yaptığı, tecavüze kalkıştığı A.D.’nin de aynı apartmanda komşusunun oğlu olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünde tecavüz bulgusuna rastlanmayan küçük çocuk babasından boşanan annesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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