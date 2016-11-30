Çocuk Sokağı’nı çocuklar tasarlayacak

Nilüfer Belediyesi, çocukların, sokak oyunlarını gönüllerince oynayabilecekleri Çocuk Sokağı Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çocuk Sokağı’nın tasarımını 6 yaş grubundaki çocuklar yapacak.

Nilüfer Belediyesi, çocuklar tarafından hayata geçirilerek Türkiye’de örnek olan demokrasi ürünü Oyun Engel Tanımaz Parkı’ndan sonra benzer bir projenin daha altına imza atmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak girişimiyle Çocuk Sokağı Projesi’ni geliştirdi. Yaşayan bir sokak oluşturmak, çocukların sokak oyunlarını oynamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin tasarımını Oyun Engel Tanımaz Parkı’nda olduğu gibi yine çocuklar yapacak.

Çocuk Sokağı tasarımını, özgürlük ve çevreyi değiştirme isteği en yüksek seviyede olan 6 yaş grubu çocukların yapması kararlaştırıldı. Proje kapsamında çocuklar ilk olarak alacakları eğitimlerle meslek tanımlarını öğrenecek, daha sonra da kendi sokaklarını tasarlayacaklar.

Çocuk Sokağı Projesi’nin ilk adımı olarak Sosyal Pedagog ve Montessori Eğitmeni Tülay Şener, Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu Öğretmenleri Gonca Tuncay, Rengin Güngör, Esra Gökay, Tuğba Erim, Nilay Ayata, Gülden Gürses, Nilüfer Belediyesi çalışanları Emre Karagöz, Çağrı Demirel Arabacı, Evrim Ekiz Gözler, Gamze Şahin ve Nilüfer Kent Konseyi’nden Özlem Polat ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu 6 yaş grubu öğrencileriyle bir araya geldi.

İlk buluşmada çocuklara, harita mühendisliği, şehir plancılığı, peyzaj mimarlığı ve katılımcılık konuları anlatıldı. Kendi sokaklarını tasarlayacak olan çocuklar, harita, konum, belediye, şehir, şehir planlama, peyzaj ve katılımcılık terimlerini öğrendi.

Nilüfer Belediyesi’nin Çocuk Sokağı Projesi, çocukların kenti algılamalarını, yorumlamalarını ve sorunlarına çözüm üretme yeteneği kazanmalarını da hedefliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra Çocuk Sokağı’nın tasarımına geçilecek. Tasarımın tamamlanmasının ardından da Nilüfer’deki bir sokak trafiğe kapatılarak çocukların istediği şekilde düzenlenecek. Çocuklar da kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyun oynayabilecek.

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