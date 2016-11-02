Çocuk istismarında cezalar artacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çocuk istismarına ilişkin suçlarda cezaları arttırdıklarına dikkati çekerek, “Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmaktadır” dedi.



Bakan Bozdağ, Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Adalet Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin seçilmişlere, hükümete, Meclise, anayasaya karşı yapıldığını belirterek, ülkeyi bölme, rejim değiştirme, kaosa sürükleme amacını taşıdığını söyledi. Bakan Bozdağ, “Türk halkı ülkenin istiklal ve istikbali, bu ülkeyi ve hepimizi yücelten değerleri tehlike altında olduğu zaman nasıl bir birliktelik ortaya koyuyor, nasıl netice alıyor. Bizim gücümüz bu birlikteliğimizden, sahip olduğumuz değerler için mücadele etmekten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, kanun tasarısı hakkında bilgi vererek, “Duruşmalar, il sınırlarında olmak kaydıyla duruşmanın yapıldığı yerden başka bir yerde yapılabilecek. Bunun nedeni çok sanıklı bir dava olması durumunda bunların nerede yargılanacağına dair bir boşluk var. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda tutuklama yasağını kaldırıyoruz. Örgüt faaliyetine ilişkin işlenen suçlarda azami tutukluluk süresi dolmuş sanık ve tutukluluklar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Adli kontrol şartlarının ihlal edilmesi halinde tutuklanmasına imkan veriyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOCUK İSTİSMARI CEZALARI ARTIYOR

Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yaptıklarını söyleyen Bozdağ, çocuk istismarına ilişkin suçlarda cezaları arttırdıklarına dikkat çekti. Bozdağ, “Çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler yeniden düzenlenmektedir. Mağdurun yaşına göre kademeli bir ceza verilecektir. Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmaktadır” dedi.

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