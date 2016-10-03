Çocuk hayaline obezite engeli

Kısırlığın birçok sebebi olmakla birlikte kadınlar ve erkekler için en yaygın risk faktörlerinden biri obezite. Fazla kilolar, gerek doğal gerekse yapay döllenmede de başarı şansını azaltıyor.



Obezite cerrahisi alanında bin 500’ün üzerinde başarılı ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Halil Coşkun, aşırı kilo ve kısırlık ilişkisi hakkında önemli bilgiler verdi.

AŞIRI KİLOLU KADINLARDA DÜŞÜK İHTİMALİ DAHA FAZLA

“Bilimsel çalışmalar, fazla kilolu ya da obez olan kadınların, hamile kalmada normal kadınlardan daha fazla güçlük çektiklerini ortaya koyuyor. Hamilelik oluştuktan sonra da obez kadınlarda düşük oranı daha yüksektir. Fazla kilolu olmak, kadınlarda ve erkeklerde üreme sürecini etkileyen anormal hormon bozukluklarına yol açabilir.

ERKEKTE 10 KİLOLUK ARTIŞ, KISIRLIĞI YÜZDE 10’A YÜKSELTEBİLİR

Amerika Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü (AUCSE) tarafından yürütülen çalışmalar, vücut kitle indeksinde aşırı artış olan erkeklerin, kısırlık olasılıklarının, normal kilodaki erkeklerden önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor. AUCSE verileri, bir erkeğin kilosundaki 10 kg’lık artışın, kısırlık olasılığını yüzde 10’a kadar artırabileceğini ileri sürmektedir. Bu çalışma fazla kilolu erkeklerin testosteron düzeylerinin, normal kilodaki erkeklerinkinden yüzde 24 daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu oran obez erkeklerde yüzde 26’lara yükselmektedir.

TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI YÜZDE 22

5 bin 800 yapay döllenme girişimi üzerinde yapılan araştırma, başarı oranının obez kadınlarda, fazla kilolu ve normal kilolulardan düşük olduğunu söylüyor. Yapay döllenme sonrası gebe kalma olasılığı, normal kilolu kadınlarda yüzde 30’dan fazla iken aşırı kilolularda yüzde 22 çıkmıştır. Bu alanda yapılan araştırmaların işaret ettiği gibi aşırı kilolu kadın ve erkeklerin, ideal kiloya ulaşmaları anne baba olma hedeflerini desteklemektedir.

OBEZİTE AMELİYATINDAN 18 AY SONRA HAMİLE KALINMALI

Diyet, ilaç tedavisi, egzersiz programları gibi seçenekleri denediği halde fazla kilolarından kurtulamayan kişiler, obezite cerrahisi yöntemleriyle daha sağlıklı bir bedene kavuşabilirler.

Obezite cerrahisini, Vücut Kitle İndeksi 40’ın üzerinde olanlarda ya da Vücut Kitle İndeksi 35-40 arasında olup hipertansiyon, uyku apnesi gibi yan hastalıkları bulunanlarda tercih ediyoruz. Tüp Mide, Gastrik Bypass ve Mide Balonu gibi cerrahi uygulamalarla sevindirici sonuçlar alıyoruz. Kilo kaybıyla birlikte Tip 2 Diyabet, Kolesterol, Karaciğer Yağlanması ve Hipertansiyon gibi kiloya bağlı sağlık sorunlarında da iyileşme sağlanıyor.

Obezite cerrahisinin ardından gebe kalmak isteyen kadınlara 18 ay beklemelerini tavsiye ediyoruz. Beslenmede önemli bir değişik olduğu için verilen kilonun sabitlenmesi vücudunun yeni bir dengeye kavuşması için bu süre gereklidir. Ameliyat sonrasında kadınlarda B12, demir, kalsiyum ve D vitamini eksiklikleri görülebilir. Annenin ve bebeğin yeterli besini alabilmesi çok önemli… Kilo kaybının hızlı olduğu dönemde gebe kalmaktan özellikle kaçınmak gerekir. Gebelik zamanını doktorunuzla birlikte belirlemeniz önerilir.”

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