Çocuk hastanesine yapılan yardımlar FETÖ’ye gitmiş

Manisa Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Hastanesi’ne gönderilen yardımların FETÖ soruşturmasında kapatılan derneğe yıllarca aktarıldığı ortaya çıktı



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in üç yıldan beri yanıtlanmadığını ifade ettiği Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Hastanesi ile ilgili önergenin 2015 yılında yanıtlandığı anlaşıldı.

Manisa’da bulunan Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Hastanesi’ne J.P. Morgan Private Bank tarafından gönderilen yardım paralarının 23 Temmuz’da FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan ve kapatılan Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Sağlığı Derneği’ne verildiği Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı. Derneğin Moris Şinasi için yapılan çeşmeye 31 bin TL harcama yapması dikkat çekti.

Dernek başkanı Dr. Fahrettin Er ise geçen Şubat ayında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmış ve hakkında yürütülen soruşturma sonucunda çete kurarak FETÖ’ye para aktardığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

GÖZDEN KAÇTI

Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Hastanesi, 2010 yılında sağlıkta dönüşüm kapsamında Manisa Doğum Evi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi başhekimlikleri ile tek çatı altında birleştirilmişti.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, son 10 yıl içinde Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Hastanesi’ne Moris Şinasi’nin banka fonundan yapılan yardımların yıllara göre miktarını ve bu kaynakların nerede kullanıldığının yanıtlanması üzerine Sağlık Bakanlığı’na bir soru önergesi verdi. Vekil Özgür Özel, yaklaşık 3 yıldır önergeye cevap verilmediğini ifade etti.

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından verilen cevapta “2002-2013 yılları arasında Amerika’daki Moris Şinasi fonundan J.P. Morgan Private Bank kanalıyla gönderilen 877,844.53 doların Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Sağlığı Derneği tarafından kullanılmıştır” denildi. Cevabın devamında “2010 yılından önce gönderilen 345,917 bin dolar döner sermayeye aktarılmış ve hastane ihtiyaçları için kullanılmıştır. 2010-2013 arasında hastane ihtiyaçları için harcanan tutar 888,819 bin TL’dir” denildi.

Dernek başkanı Fahrettin Er, ilk olarak geçen yıl Kasım ayında Manisa’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şubat ayında ise tekrar gözaltına alınan Fahrettin Er, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Er hakkında çete kurarak FETÖ’ye para aktardığı iddiaları ortaya çıkmıştı. 23 Temmuz’da FETÖ kapsamında bulunan derneklerin kapatılmış ve kapatılan dernekler arasında Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Sağlığı Derneği de yer almıştı.

31 BİN TL’ye ÇEŞME

Dernek tarafından hastane için 2010-2013 yılları arasında yapılan harcamalarda ise fiyat uçurumları bulunuyor. Hastanede Moris Şinasi adına yapılan çeşme için 31 bin TL ödenmesi dikkat çekiyor. Hastanede yapılan çatı onarımı ve bazı iç tadilatlar için 168 bin TL ödendiği de öğrenildi. Maliyeti en fazla 10 bin TL olan çeşmenin 31 bin TL’ye mal edilmesi, 168 bin TL gibi yüksek bir maliyetle çatı onarımı ve tadilat yapılması aktarılan paraların birilerine peşkeş çekildiği şüphelerini arttırıyor.

Verilen cevapta bir diğer dikkat çekici detay ise hastaneye devlet tarafından aktarılan paralar ile yatırımlar arasında uçurum olduğu görülüyor. Hastaneye 2004 yılından arasında Moris Şinasi Milletler Arası Çocuk Hastanesi’nin tüzel kişiliğinin bittiği dönem olan 2009’a kadar devlet tarafından 44 milyon 333 bin TL kaynak aktarılırken bu kaynakların sadece 3 milyon 882 bin TL’si yatırım amaçlı kullanıldı. Geri kalan 40 milyon TL’nin akıbeti ise henüz belli değil

Derneğin kapatılmasının ardından Moris Şinasi fonlarından gönderilen paraları nereye aktarılacağı merak konusu.

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