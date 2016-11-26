Çocuk gözüyle kadına şiddet

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında hazırlanan ‘Çocuk Gözünden Şiddet’ temalı resim sergisi, şiddetin çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ‘25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ nedeniyle hazırlanan ‘Çocuk Gözünden Şiddet’ temalı resim sergisi, kadına şiddete çocukların yorumuyla dikkati çekti. Heykel’deki Tarihi Belediye Binası’nda açılışı yapılan sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi temsilen törene katılan Muhsin Özlükurt ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Neşet Çakmaklı ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Şaban Kander, sergiyi gezerek, çocukların hassasiyetini ve masumiyetini gözler önüne sunan eserleri ilgiyle inceledi. Sergiye katılan vatandaşlar da ‘Kadına Şiddeti Reddediyoruz” diyerek slogan attı.



Muhsin Özlükurt, açılışta yaptığı konuşmada, şiddetin hem bireysel hem de toplumsal sağlığı tehdit eden bir durum olduğunu belirtti. 25 Kasım’ın ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ olduğunu ifade eden Özlükurt, kadına şiddet başta olmak üzere şiddete tümüyle karşı olan Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almaları hedefiyle önemli çalışmalar yaptığını hatırlattı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı sergiyi gezen vatandaşlar, çocukların çizdiği kadına şiddet konulu resimleri incelerken duygusal anlar yaşadı.

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