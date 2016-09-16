Çocuğunuzu beslerken mevsimlere dikkat edin

Günümüzde birçok meyve ve sebzenin mevsimi kalmadı. Her mevsim, marketlerde manavlarda birçok meyve ve sebzeyi kolayca bulabiliyorsunuz. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’nda bebek ve çocuk beslenmesi konusunda ailelere bilgiler verecek ve sorularını yanıtlayacak olan Uzman Diyetisyen Canan Aksoy, ‘çocuklarımızın her türlü besini mevsiminde tüketmelerine özen göstermek çok önemli’ diyor.

Anne, bebek ve çocukların ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri sergilendiği Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, 11-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuar, anne ve babaların ilgisini çekecek uzman konuşmacıların yer aldığı çok sayıda etkinliğe de evsahipliği yapacak.

Fuar’da, bebek ve çocuk beslenmesi konusunda konuşmacı olarak yer alacak Uzman Diyetisyen Canan Aksoy, çocuklar söz konusu olduğunda annelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtiyor:

“Sezonununda yediğimiz besinler hem daha ekonomik hem de daha çok besin maddesi içeriyor. Bu yüzden çocuklarımızın her türlü besini mevsiminde tüketmelerine özen göstermek çok önemli” diyen Uzman Diyetisyen Canan Aksoy, aylara göre tüketilebilecek meyve ve sebzelerle birlikte balıkları da ebeveynlerin işlerini kolaylaştırmak adına aylara göre sıralıyor:

EYLÜL

Balık : Barbunya, çipura, kılıç, sardalya, palamut

Sebze :Mantar, patlıcan, pazı, barbunya, kabak, kırmızı biber, sivri biber

Meyve : Fındık, kavun, karpuz, mürdüm eriği, incir, üzüm

Sardalya, genel sağlık için çok önemli olan vitamin ve mineral ile dolu bir balıktır. Önemli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, Omega 3, D vitamini, B12 vitamini, Kalsiyum ve fosfor açısından da çok zengindir.

EKİM

Balık :Barbunya, tekir, sardalya, palamut, kılıç

Sebze :Mantar, ıspanak, yerelması, pazı, havuç

Meyve :Fındık,ceviz,üzüm,elma,muz

Yağlı kuruyemişlerin tazesinin en bol olduğu bu aylarda, ara öğün olarak taze ceviz ve fındık tüketilebilir. Fındık ve cevizde beyin ve sinir gelişimine yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Kavrulmuş fındık ve ceviz yerine tazelerini tercih edin.,

KASIM

Balık : Palamut, mezgit, lüfer, sardalye, gümüş, izmarit

Sebze : Lahana, brokoli, yerelması, karnabahar, ıspanak, havuç

Meyve: Mandalina, portakal, elma, Trabzon hurması, kivi, greyfurt, ceviz

Soğukların kendini hissettirmeye başlağı Kasım ayında vücudun bağışıklık sistemini arttırmak için narenciye tüketilmesi gerekir. Taze cevizin rahatlıkla bulunduğu bu aylarda iyi yağlar içermesi ve zengin mineral içeriği sebebiyle taze ceviz tüketin.

ARALIK

Balık : Lüfer, hamsi, uskumru, palamut

Sebze :Pazı, pırasa, kereviz, kestane, roka, karalahana, lahana, karnabahar, ıspanak

Meyve :Nar, armut, elma, mandalina, portakal, greyfurt, kivi, muz

Aralık ayından itibaren içinde sülfürlü bileşikleri yüksek miktarda bulunan lahana ve karnabaharı çocuklarınızın yemeklerin sık sık kullanın. Eğer çocuklarınız kokusu sebebiyle bu sebzeleri yemek istemiyorsa etli yemeklere veya çorbalarının içine karıştırabilirsiniz.

OCAK

Balık : Hamsi, kalkan, lüfer

Sebze : Brüksel lahanası, kırmızı lahana, turp, havuç, lahana, ıspanak, pazı, kereviz, karnabahar

Meyve : Ayva, armut, elma, portakal, greyfurt, nar, mandalina, kivi

Balık, çocuklarınızın beslenmesi için çok önemlidir. Bunun için hafta en az iki kez çocuklarınıza balık yedirin. Balıklarda bulunan yağ asitleri çocuklarınızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Beyin ve sinir dokusunun gelişimi üzerinde çok etkilidir. Nar kış meyveleri içindeki tek kırmızı meyvedir, antioksidan seviyesi yüksektir. Narı temizlemeye üşenmeyin ve çocuklarınıza yedirin. İçindeki çekirdek sebebiyle yemek istemiyorsa suyunu da içirebilirsiniz.

ŞUBAT

Balık :Levrek, gümüş, izmarit, hamsi, kalkan

Sebze :Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, turp, kırmızı lahana, havuç

Meyve :Ayva, elma, portakal, armut, greyfurt, muz

Çocuğunuz meyve yemek konusunda zorluk çıkarıyorsa o zaman kış meyvelerinden tatlılar yaparak çocuğunuzun yemesini sağlayabilirsiniz. Örneğin avya tatlısını çocunuz sevecektir.

MART

Balık : Gümüş, izmarit, mezgit, mersin, kalkan, levrek

Sebze : Ispanak, pırasa, havuç, kereviz

Meyve: Muz, elma

İlkbaharın başlamasıyla beraber, sebze ve meyvelerde bir azalma meydana gelir. Bu dönemde çocuklarınıza kurubaklagiller yedirebilirsiniz. Kurubaklagiller yüksek posa içerikleri, bitkisel protein içermeleri açısından çocuklarınıza sık sık verebilirsiniz. Kurubaklagil yemeklerini bulgur pilavıyla eşleştirirseniz çok daha iyi protein emilimi gerçekleşmektedir.

NİSAN

Balık :Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, morina, levrek, mercan

Sebze :Kuşkonmaz, bakla, taze soğan-sarımsak, havuç, enginar

Meyve :Erik, elma, muz

Sofralarımızda pek yer bulmayan kuşkonmaz, C vitamini açısından çok zengindir. Kuşkonmazı çocuklarınızın çorbalarına ilave edebilirsiniz. Nisan ayında satılmaya başlayah Enginar, karaciğer dostu bir sebzedir. Çocuğunuzu erken yaşlarda enginarla tanıştırın.

MAYIS

Balık : Gümüş, izmarit, mercan, mezgit, mersin, levrek

Sebze : Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık

Meyve : Çilek, yeşil erik, dut, malta eriği

Mayıs ayı itibariyle sebze ve meyvelerin çeşitliliği artar. Bu dönemde mümkün olduğu kadar farklı renkli meyve ve sebzeleri çocuklarınıza yedirin. Unutmayın farklı renkler farklı antioksidanlar içerir. Et yemeklerinizin yanına mutlaka sebze de ilave edin.

HAZİRAN

Balık : Akya, kaya balığı, istavrit

Sebze : Bezelye, kabak, taze fasulye, sivri biber, semizotu, domates, salatalık, dolmalık biber,

Meyve : Kiraz, yeşil erik, malta eriği, dut, kayısı

Yazla beraber artan sebze çeşitliliğinden çocuklarınızı yararlandırın. Zeytinyağlı veya etli sebze yemeklerine menülerinizde her gün mutlaka yer verin. Sebze tüketimi obeziteyi önlediği gibi kolon kanseri riskini düşürür, kabızlığı önler.

TEMMUZ

Balık :İstavrit, sardalya

Sebze : Barbunya, taze fasülye, kabak, patlıcan, mısır, kırmızı biber, dolmalık biber, sivri biber, domates, salatalık, semizotu, bezelye

Meyve: Kavun, karpuz, şeftali, kırmızı erik, üzüm, vişne, böğürtlen

Bu dönemde bol miktarda bulunan meyve ve sebzenin yanısıra çocuklarınıza balık yedirmekten vazgeçmeyin. Bu dönemde avlanma yasağı bulunduğu için çocuklarınıza somon balığı yedirebilirsiniz. Somon balığını, sebze ile çocuklarınıza sunun.

AĞUSTOS

Balık :İstavrit, sardalya

Sebze :Bamya, taze fasülye, barbunya, domates, salatalık, sivri biber, kırmızı biber, mısır, patlıcan

Meyve :Kavun,karpuz,kırmızı erik,şeftali,vişne,böğürtlen, incir,üzüm

Ağustos ayınca sıcaklardan dolayı çocuklarınız da sizin gibi su kaybeder. Çocuklar sıvı kaybından yetişkinlerden çok daha fazla etkilenir. Ağustos ayında çocuklarınıza sık sık sulu meyveleri yedirin. Böylece çocuklarınız hem sıvı kaybını giderirken aynı zamanda A ve C vitamini alacaktır.

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