Çocuğu olamayan kadın canına kıydı

Adana’da 2 yıllık yeni evli 39 yaşındaki Birgül Akpınar, çocuğu olmadığı gerekçesiyle iple kendini asarak yaşamına son verdi.



2 yıl önce evlenen Birgül Akpınar, dün akşam kimsenin olmadığı bir sırada kendini yatak odasında iple tavana astı. Bir süre sonra işten dönen kocası, eşini ipe asılı görünce sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polisin müdahale ettiği genç kadının öldüğü anlaşıldı.

Çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü belirtilen ve bu yüzden psikolojisi bozulduğu ileri sürülen Akpınar’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail