Çocuğu kaçırılan annenin yardım çığlığı

İzmir’de yaşayan Gamze Kartal, 3 yaşındaki kızının babası tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.Kızının babası telefonda ‘Cezaevinden kaçtım, çocuğunu bir daha göremeyeceksin’ dedi.

İzmir’de yaşayan Gamze Kartal (26), gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011 yılında tanıştığı ve 2 yıl beraber yaşadığı C.A’nın kızını kaçırdığını öne sürdü.

Kartal, C.A’nın hamileliği sırasında “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan cezaevine girdiğini, birkaç hafta önce tahliye olduktan sonra yanlarına geldiğini anlattı. Kızının dünyaya gelmesinin ardından C.A’yı cezaevindeyken ilk dönemlerde sıkça ziyaret ettiğini aktaran Kartal, resmi işlem başlatıp kızına babasının soyadını verdirdiğini söyledi.

İKİ HAFTA ÖNCE BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Bu süre zarfında gündelik temizlik işlerinde çalışarak geçimlerini sağladığını anlatanKartal, şöyle devam etti: “Son dönemlerde iletişimimiz kopma noktasına geldi. Birgün komşum çağırdı, bir kişinin beni sorduğunu telefon numarası bıraktığını söyledi. Telefonu C.A açtı, cezaevinden çıktığını görüşmek istediğini söyledi. Uyuşturucuyla uğraşmasından dolayı ayrılmak istediğimi, çocuğunu her zaman görebileceğini belirttim. Kendisinin çok değiştiğini anlatarak görüşmeye ikna etti. Kurban Bayramında bir araya geldik görüştük, birkaç kez daha bir araya geldik ama iki hafta önceki son görüşmemizde tartıştık, beni öldürmekle tehdit etti.”

Bu gelişme üzerine savcılığa başvurduğunu, uzaklaştırma kararı çıkardığını ifade edenKartal, kararın yalnız kendisine yönelik olduğunu, kızını kapsamadığını belirtti.

“KORKACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK, ÇOCUĞU GETİRMEYECEĞM”

Kartal, “9 Ekim’de sabah arayıp çocuğunu görmek istedi. Bakkala gitme bahanesiyle evden çıktılar daha sonra bir otomobille binerek uzaklaşmışlar. İlk görüşmemizde birlikte zaman geçireceklerini, geri getireceğini söyledi. Akşam dönmemeleri üzerine tekrar arayınca, ‘Cezaevinden kaçtım, infazımı yaktım. Korkacak hiçbirşeyim yok. Çocuğu getirmeyeceğim, istediğin yere şikayet et. Çocuğunu bir daha göremeyeceksin’ diyerek telefonunu kapattı. Ogünden bu yana haber alamıyorum. Çocuğumu babası kaçırdı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Hatta kendi hayatımdan da endişe ediyorum. Kızımın en kısa sürede bulunmasını istiyorum.” diye konuştu.

BABA KIZ GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA

Bu arada, C.A. ile kızı N.A’nın son olarak görüldükleri marketteki alış veriş anları, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüleri incelemeye alan polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak : AA

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