Clinton’dan teşekkür mesajı

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Clinton, seçim kampanyasını yürüten ekibine teşekkür etti. Clinton, “Bu gece ne olursa olsun her şey için teşekkür ederim.” dedi.



ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton, seçim kampanyasını yürüten ekibine teşekkür etti.

Clinton, ABD’de seçimin kaderini değiştirecek kilit eyaletlerde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın öne geçmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını yürüten ekibiyle gurur duyduğunu belirterek, “Bu gece ne olursa olsun her şey için teşekkür ederim.” dedi.

Clinton taraftarlarında endişeli bekleyiş

Öte yandan seçimlerinde ibrenin Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a dönmesi, Clinton taraftarlarının coşkusunu endişeli bekleyişe çevirdi.

Seçim kutlamaları için Manhattan’daki Javits Center’da toplanan katılımcılar, coşkuyla kutlamalara başlasalar da ilerleyen saatlerde Trump’ın kilit eyaletlerde öne geçmesi, kalabalığın moralini bozdu ve salon sessizliğe gömüldü.

Clinton’ın bazı taraftarlarının ağladığı, Hispanik seçmenlerin de el ele tutuşarak Clinton için dua ettikleri görüldü.

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