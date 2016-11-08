Clinton’a Lady Gaga desteği

BD’nin gelecek başkanının belli olacağı seçimlerden önceki son günde dört farklı kentte destekçileriyle buluşan Demokrat Parti adayı Clinton’a First Lady Obama ile Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi ve Lady Gaga destek verdi.



Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton, ABD’de başkanlık düğümünün çözülmesine sayılı saatler kala Pittsburgh ve Michigan’ın ardından Philadelphia’daki destekçileriyle buluştu. Eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton ve kızı Chelsea Clinton’ın yanı sıra ABD Başkanı Brack Obama ve First Lady Michelle Obama’nın desteğini alan Clinton’ın yanında ünlü müzisyen Bruce Springsteen de vardı.

SPRINGSTEEN: TRUMP EGOSUNU ABD DEMOKRASİSİNİN ÖNÜNE KOYUYOR

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı mitingde kısa bir de konuşma yapan Springsteen, “Üzerimize düşeni yapalım ve geriye dönüp baktığımızda Hillary Clinton’a destek vererek tarihin doğru tarafında durduk diyelim” dedi. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ı ‘kendi çıkarları ve egosunu Amerikan demokrasisinin önüne koymakla’ suçlayan Springsteen, “Derin bir ahlak eksikliği olan Trump’ın kampanyası yenilecek” diye konuştu.

MICHELLE OBAMA: FIRST LADY OLARAK YAPABİLECEĞİM SON VE EN ÖNEMLİ ŞEY

Mitingde konuşan bir diğer isim First Lady Michelle Obama’ydı. Michelle Obama, Clinton’ın mitinginde yaptığı konuşma için “Bu First Lady olarak yapabileceğim son ve en önemli şey” yorumunu yaptı.

Clinton’ın Philadelphia’dan sonraki adresi ise Kuzey Carolina oldu. North Carolina State Üniversitesi’nde 6 bin kişinin katıldığı mitinge ünlü şarkıcılar Jon Bon Jovi ve Lady Gaga da katıldı.

‘MICHAEL JACKSON CEKETLİ’ LADY GAGA’DAN CLINTON’A DESTEK

‘Popun kralı’ Michael Jackson’ın 1990 yılında Beyaz Sarayı ziyaret ederken giydiği kostümün benzeriyle sahneye çıkarak bir konuşma yapan Lady Gaga, “Sizden ayağa kalkmanızı istiyoruz. Tarihin bir parçası olun. Tam olarak şu anda sizden istediğim şey, bizimle olun ve geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için savaşın” dedi.

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