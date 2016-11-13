Çin’in ilk kadın pilotu hayatını kaybetti
Çin’in ilk kadın pilotu Yü Şü, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde dün yapılan rutin eğitim uçuşunda meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Şinhua haber ajansının haberinde, Hıbey’in Tangşan kentinde eğitim uçuşu yapan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Bayi Akrobasi Ekibi’nden J-10 adlı bir savaş jetinin kaza yaptığı belirtildi.
Haberde, ülkenin ilk kadın pilotu Yü Şü’nün uçaktan paraşüt atlayışının başarısız olduğu ve yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin Hava Kuvvetlerine 2005’te katılan Yü, J-10 savaş jeti pilotuydu.
Çin Hava Kuvvetlerince yapılan açıklamada olaydan duyulan üzüntü ifade edildi.