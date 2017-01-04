“Çiftçiye sahip çıkmak, verimli tarım ovalarına sahip çıkmaktır”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, aşırı kar yağışı nedeniyle Gemlik’in zeytincilikle geçinen köylerinde meydana gelen zararı Meclis’e taşıdı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması amacıyla soru önergesi veren Altaca Kayışoğlu, “Doğal felaket tanımına giren olaylar karşısında yapacak fazla bir şey yok. Aşırı kar yağışı, don gibi olaylar çiftçi kesimi için böyle bir sonuç doğuruyor. Ancak, sonrası için devletin yapacağı çok şey olabilir. Böyle durumlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birimler çiftinin sorununu çözme konusunda 112 Acil Servis gibi olmalı. Anında olay yerine gidip, durum tespiti yapıp, çiftçinin yanında yer alabilmeli. Gemlik’in Cihatlı köyünde zeytin ağaçlarının önemli bir bölümünde kar yağışı nedeniyle kırılmalar meydana gelmiş. Köylü, yaşadığı doğal afet karşısında devleti yanında görmek istiyor.

Biz de soru önergemizle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i bilgilendirmek istedik. Çünkü bakanlığa bağlı birimlerin hızı, maalesef istenen düzeyde değil” diye konuştu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kar yağışı nedeniyle ağaçları kırılan zeytin üreticilerinin sigortalardan yakındığına değinerek, “Üretici, kendisini bu tip doğal afetlere karşı korumak için sigorta yaptırıyor ama sigortacı zeytin ağacında oluşacak zararı değil, üstündeki üründe bir zarar olursa onu sigorta ediyor. Bu da üreticiyi zora sokuyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu konuda yeni koşullar içeren bir sigorta anlayışı geliştirmeli, gerekirse devlet eliyle bu işi yürütmelidir” dedi.

Çiftçinin Türkiye için çok önemli olduğunu, asla göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Altaca Kayışoğlu, Tarım Bakanı Çelik’e seslendi: “Çiftçiye sahip çıkmak, Türkiye’nin verimli ovalarına sahip çıkmaktır. Türkiye’nin verimli ovalarına sahip çıkmak, geleceğine sahip çıkmaktır. Çiftçiye, tarım alanlarına sahip çıkın. Bu hem tarihi hem de vicdani bir görevdir.”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun Gıda, Tarım Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ise şöyle:

“Aşırı kar yağışı nedeniyle Bursa’nın Gemlik ilçesinde birçok köyde zeytin ağaçları zarar görmüştür. Geçimini zeytincilikle sağlayan köylüler, kar yağışı nedeniyle zeytin ağaçlarında aşırı kırıklar meydana geldiğini belirtmekteler. Tarım Kredi’ye borçları olan köylüler, zeytinlikleri için yaptırdıkları sigortaların ise sadece ürünü kapsadığını, kar yağışı nedeniyle oluşan zararlarının karşılanmayacağından yakınmaktalar.

Bu bağlamda;

1- Aşırı kar yağışı nedeniyle zeytin ağaçları kırılan Gemlikli zeytin üreticilerinin zararı konusunda il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yapılan bir çalışma var mıdır?

2- Tek geçim kaynağı zeytincilik olan bu köylerde yaşanan zararların telafisi için Bakanlığı’nızın bir uygulaması söz konusu olacak mıdır?

3- Gemlik’te zarar gören köylülerin Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne olan borçlarının ertelenmesi konusunda bir çalışma söz konusu olacak mıdır?

4- Özel sigortaların üründe oluşacak zararı sadece sigortalaması, ağaçlarda oluşacak zararlar konusunda sigortadan kaçınması nedeniyle sıkıntıya düştüğü anlaşılan üreticilerin bu sorunlarının aşılması yönünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde hâlihazırda yürütülen bir çalışma söz konusu mudur?”

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