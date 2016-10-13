Çiftçinin yüzü Büyükşehir’le daha da gülecek

Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın ne kadar yüksek bir tarım potansiyeli olduğunun fuara olan yoğun katılımla gözler önüne serildiğini söyledi.

Artık Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerin çiftçinin yanında olduğunu belirten Başkan Altepe, “Tarımsal kalkınmadaki tek hedefimiz; çiftçi gelirlerinin artması ve kent merkezlerine olan göçün tersine çevrilmesi” dedi.

TUYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl 22 ülkeden 451 firmanın katıldığı ve 40 ülkeden 300 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuara katılım her yıl katlanarak artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de tarım fuarını gezerek, hem ürünlerini tanıtılan firma temsilcileriyle hem de fuarı gezmeye gelen çiftçilerle sohbet etti. Kırsal kalkınma hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım A.Ş’nin standını ziyaret eden Başkan Altepe, bir sanayi kenti olarak öne çıkan Bursa’nın tarımdaki gücünü de en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Hedef: tersine göç

Bursa’daki fuarlar arasında Tarım Fuarı’nın en yoğun ilgi gören fuarlardan biri olduğunu ve katılımın her geçen yıl katlanarak arttığını dile getiren Başkan Altepe, Bursa’nın tarımdaki gücünün bu fuarda gözler önüne serildiğini vurguladı. Bursa’nın şeftali, armut, siyah incir, sofralık zeytin gibi dünya pazarlarına hitap eden ürünler yetiştiren bir kent olduğunun altını çizen Başkan Altepe, “Artık Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediyeler çiftçimizin yanında. Çiftçimiz refah seviyesinin artması ve kalkınmanın sağlanması için kurduğumuz Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı ve tarım şirketimizle çalışmalarını sürdürüyoruz. Arazi yollarının düzenlenmesi, sula tarıma geçilmesi, sulama göletleri yapılması, ürün toplama merkezleri, yaş olarak tüketilmeyen ürünlerin sanayi ürünlerine dönüştürülmesi için ürün kurutma merkezleri, fide, tohum destekleri, kaliteli üretimin sağlanması, ürünlerin toplanıp, ambalajlanması hatta pazarlanması noktasında yoğun bir çalışma içindeyiz. Çiftçimizin daha çok kazanıp, refah seviyesinin artması ve tersine göçün başlaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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