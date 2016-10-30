CHP’li Lale Karabıyık’tan KHK açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Cumhurbaşkanı’na üniversitelerin rektör seçiminde tek kişi olma yetkisi getiren KHK’ya tepki gösterdi.



CHP olarak daha önce Meclis’te verdikleri tepkilerle geri çektirdikleri kanun teklifinin OHAL dönemi fırsat bilinerek bir KHK ile oldubittiye getirildiğini söyleyen CHP’nin akademisyen vekillerinden Karabıyık, bu tutumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Her Karar Bir Kişinin İki Dudağı Arasından Çıkacak Sözlere Bırakılıyor

Dün çıkarılan KHK ile 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesinin, “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır” şeklinde değiştirildiğini ifade eden Karabıyık, OHAL döneminin fırsata çevrilmeye çalışıldığını vurguladı.

Karabıyık, “Her şey bir kişinin iki dudağı arasındaki kararlara bırakılıyor. Tek adam rejimine adım adım sürükleme eğilimleri olarak oldubittiye getiriliyor. Bu OHAL sürecini kötüye kullanmaktan başka bir şey değildir. OHAL süreci FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz süreci sonrasındaki ayrıştırma operasyonu mudur? Normalleşmeye gidilmesi gereken süreç midir? Yoksa AKP’nin ideolojilerini fırsat bulmuşken hayata geçirme projesi midir? Böyle bir karar Meclis’te alınmıyor, Meclis’e getirildiğinde büyük tepkiler alıyor, sonra boş verin deniyor elimizde KHK kolaylığı var nasıl olsa biz kendi kendimize hallederiz deniyor ve KHK kapsamına sokuluyor. Aradan o da çıksın diye. Meclis zaten yok sayılıyor, demokrasi yok sayılıyor, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin iradeleri yok sayılıyor. Eğitim sisteminden böyle mi yüksek hedef bekleyeceksiniz? Böyle mi en başarılı üniversiteler arasında yerinizi alacaksınız? Soruyorum neden demokratik süreçler sizi korkutuyor? Neden halkın iradesi, öğretim üyelerinin iradesi sizi korkutuyor? Hani çağdaş, demokratik üniversite?” diye sordu.

Başkanlık Sistemine Geçiş Hayallerinin Her Türlü Yansıması Bunlar

CHP’li vekil açıklamalarına şöyle devam etti: “İlk ve orta eğitim sürecinin tahrip edildiği gibi üniversiteleri de halledin, herkes size riayet etsin. Özgür düşünme yok, ifade özgürlüğü yok karşıdan gösterilen bir sopa. Yetmedi rektörünü de sen seçmeyeceksin denildi. Başkanlık sistemine geçiş hayallerinin her türlü yansıması bunlar.

Bütün seçimi ve kontrolü tek kişiye bağlı, özgürlüğün değil, korkunun egemen olduğu bir eğitim sistemi. Örgütsüz bir toplum, liyakatın öneminin hiçe sayıldığı bir sistem sizin anlayışınız.

Yetmedi 29 Ekim Cumhuriyetin ilan edildiği, halkın halk tarafından halk için yönetildiği bir yönetim modeline geçildiği, ülkemizin karanlıktan aydınlığa geçtiği tarihin yıl dönümünde alınan karar pek yakışmış.

Bu yükseköğretim camiasına yapılmış bir darbedir. Rektör seçiminin yapıldığı son dönemlerde de zaten ilk sırada seçilen değil, Cumhurbaşkanı’nın istediği rektörü atama eğilimi revaçtaydı, böylece fiili durum gerçek duruma dönüştürülmüş oldu.

Bir akademisyen olarak da büyük üzüntü duyuyorum ve bu kararın yükseköğretim sistemi üzerine getirilmiş bir darbe olduğunu düşünüyorum.”

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