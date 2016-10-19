CHP’li Kayışoğlu Yeniköy’deki su sorununu meclise taşıdı

Anayasa Komisyonu Üyesi CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhangazi’nin eski beldesi Yeniköy’de yaşanan su sorununu Meclis’e taşıdı.



Altaca Kayışoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde Yeniköy’de yaşanan su sorununa dikkat çekti. Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa’nın birçok yerinde benzer sorunların gündeme geldiğine vurgu yapan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ” İçme suyu sorunun sıklıkla yaşandığı yerler arasında 2014 yerel seçimlerine kadar belde olan Orhangazi’nin Yeniköy Mahallesi de bulunmaktadır. Elektrikleri sıkça kesiliyor. Yolları asfaltsız bırakılıyor. Bunun nedenini merak ediyoruz” diye sordu.

Birçok yerde sorunların politik nedenlerden kaynaklandığını, yerel ve genel seçimlerde yapılan tercihlerin öne çıktığını dile getiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Umalım ki Yeniköy’de yaşanan sorunların temelinde böyle bir neden olmasın. Ancak, büyük bir yerleşim yerinde su ve elektrik sıkıntısının sürekli olarak gündeme gelmesi akla başka da bir neden getirmiyor. İktidarın, kendisine destek vermeyen bölgelere karşı tutumunu gözler önüne sermesi bakımından Yeniköy’de yaşanan su sorunun nedeni ve tabii sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin tatmin edici bir şekilde açıklanmasını bu açıdan önemli buluyoruz” dedi.

Altaca Kayışoğlu, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Orhangazi Yeniköy’ün içme suyu sorunun kaynağı nedir?

Yeniköylülerin seçimlerdeki tercihlerinin CHP’den yana olmasının bu sorunla bir bağlantısı var mıdır?

Yeniköy’de içme suyu sorunuyla beraber sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor olması bir tesadüf müdür?

Önemli bir merkez olan Yeniköy’de asfaltlama çalışmalarında yaşanan sorunun gerekçesi nedir?”

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