CHP’li İrgil : ‘ Kapılarında üniversite yazıyor ama…’

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, “Eğitim kalitesi yoksa, her kentte üniversitenin anlamı yok” dedi.

Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında üniversitelerde yaşanan sorunları dile getirerek rektörlerin keyfi tutumlarına dikkat çekti. “Yüksek düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma ortamının en üst makamında oturan ama husumet güderek öğretim üyelerine iftira atan rektörleri, akrabalarını işe yerleştiren çiftlik kahyası zihniyetiyle görev yapan rektörleri kınıyorum” diyen İrgil, bazı üniversiteleri de kamuoyuna şikayet etti.

İrgil, “Kapatılan vakıf üniversitelerindeki mağduriyetlere ilişkin çalışmalarımız sırasında gördük ki, öyle bazı üniversiteler ve öyle rektörler var ki, Türkiye’deki üniversite eğitiminin utanç tablosu. Kapılarında üniversite yazıyor ama yönetimler lise düzeyinde” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı da kalitesizliğin farkında”

Cumhurbaşkanının akademik yılın açılış törenindeki konuşmasına dikkat çeken İrgil, “Sayın Cumhurbaşkanı, YÖK’ten bağımsız bir kalite kurulu kurulmasını istiyorum dedi. Ne demek bu? ‘Çok kalitesizsiniz’ demek. O da farkında kalitesizliğin her kente üniversite kuruyorsunuz, ‘öğrencinin ayağına üniversiteyi getiriyoruz’ diyorsunuz. Her mahallede ilköğretim okulları olması gereklidir ama kampüs hayatı geçirenler, üniversite atmosferini bilenler üniversitelere aynı izanla yaklaşmamalıdır. Bu yaklaşımın millete hizmetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama bu iktidarın millete hizmetten anladığı iki çimento bir harç al sana yol, köprü, baraj. İki gün sonra yol çöker, köprünün ayağında hasar olur, baraja su dolmaz ama yaptık mı yaptık. Kaliteye, niteliğe bakan yok. Tıpkı senelerdir devlet içinde liyakata bakılmadığı gibi” dedi.

“Bu üniversiteler kötü örnek”

“Abdullah Gül Üniversitesi, 65 bin öğrencinin YÖK kararıyla yerleştirilmeleri sürecinde, bu çocukların çatıları altında olmasından duydukları rahatsızlığı ‘Daha düşük eğitim veren okullara gidin, burada okursanız zaten derslerden geçemezsiniz sözleriyle ifade eden bir rektör yardımcısına sahip” diye konuşan İrgil, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi keyfi tutuma, husumet duygularına esir olan bir yönetime sahiptir. Uludağ Üniversitesi’nde ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde sıkıntılar vardır. Soruşturma kapsamında özel hayatı sorgulamak doğru değildir, kabul edilemez. Yine çocuklara türlü zorluklar çıkaran Gaziantep Üniversitenin yöneticileri de ayrıştırıcı bir yaklaşıma sahipler. Harran, Pamukkale ve Bolu Üniversiteleri de statüleri 33A’dan 50 D’ye dönüştürülen ÖYP araştırma görevlilerinin geri çağrılma işlemlerini YÖK tarafından çıkarılan genelgeleri işleme koymuyor, ‘YÖK ve genelgeleri bizi bağlamaz diyor” şeklinde konuştu.

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