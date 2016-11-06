CHP PM olağanüstü toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında, son dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.



CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaolağanüstü toplandı.

CHP’li milletvekillerinin de katılımıyla, parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, basına kapalı yapılıyor.

Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı, son dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.

İzmir programını yarıda keserek Ankara’ya dönen Kılıçdaroğlu, dün de parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplamıştı. Toplantıda, HDP milletvekilleri ile Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin tutuklanması değerlendirilmişti.

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