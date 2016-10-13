CHP o belediye başkanını disipline sevk etti

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.



CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi. Disiplin Kurulu, Hazinedar’ın “parti kurallarına aykırı hareket ettiği” yönündeki iddiaları inceleyecek.

FETÖ SORUŞTURMASINDA YURT DIŞI YASAĞI

Hazinedar hakkında, darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ soruşturması çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hakkındaki yasakla ilgili konuşan Murat Hazinedar, “Bu temizlik operasyonunu kirletmeye kalkanlar olabilir. Bu kirletmenin aracısı ya da hedeflerinden biri ben olabilirim. Bir Murat değil bin Murat feda olsun devletime” demişti.

“CHP KENDİ İÇİNDE DE HUKUKU İŞLETEN BİR PARTİ”

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının gündemini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Böke, bir soru üzerine, “CHP, Türkiye için hukuk derken bunu boşlukta kalmış bir kavram olarak söylemiyor. Kendi içinde de hukuku işleten bir parti. Türkiye’ye de gerçek hukuku getirecek olan partidir. CHP, bu konularda kendi hukuki çerçevesi içerisinde bugün MYK’da değerlendirmelerini yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanımızın disipline sevk edilmesi konusunda bir karara vardı. Bundan sonra artık disiplin kurulunun bu süreci yönetmesini takip edeceğiz. Detaylarına bugün girmek doğru olmaz. Bizim tartıştığımız mesele bunun bir disiplin sürecine dönüşüp dönüşmemesi meselesiydi” ifadelerini kullandı.

“GEÇİCİ İHRAÇ” TALEBİ

Hazinedar’ın YDK’ya “geçici ihraç talebiyle” sevk edildiği öğrenildi. CHP Tüzüğü’ne göre, parti içinde ayrılık gözeten ve ayrımcılık yapan, parti düzenini bozma ve çalışmaları aksatma tutumu sergileyen üyeler için geçici ihraç (çıkarma) cezası verilebiliyor. Geçici ihraç, üyenin partiden 1 yıldan 2 yıla kadar ilişkisinin kesilmesini öngörüyor. Parti tüzüğüne göre, geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan haklardan yararlanamıyor ve cezanın tamamlanmasından itibaren 6 ay süre ile parti organlarına seçilemiyor.

BAZI ÜYELER DİSİPLİNE SEVKİ İÇİN İMZA TOPLAMIŞLARDI

Öte yandan, CHP’nin 3 ayda bir toplanan Parti Meclisi’nde de bazı üyeler, Hazinedar’ın parti programı ve kuralları dışında hareket ettiğini iddia ederek, disipline sevki için imza toplamışlardı.

İŞÇİLERİ DÖVDÜRTMESİYLE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hazinedar, daha önce de başkanı olduğu Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilerini dövdürtmesiyle gündeme gelmişti.

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